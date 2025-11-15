Malatya'da 13 Yaşındaki Yasin Adıyaman Evinde Ölü Bulundu

Malatya'da 13 yaşındaki Yasin Adıyaman evinde hareketsiz bulunarak yaşamını yitirdi. Ölümün doğal nedenlere bağlandığı ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 15:10
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 15:10
Malatya'da 13 Yaşındaki Yasin Adıyaman Evinde Ölü Bulundu

Malatya'da 13 Yaşındaki Yasin Adıyaman Evinde Ölü Bulundu

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi Ali Rıza Gecebeyi Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında, 13 yaşındaki Yasin Adıyaman evinde hareketsiz halde bulundu.

Olayın Detayları

Aile yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı müdahalede Yasin Adıyaman'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, küçük yaşından itibaren yatalak hastalığı bulunan ve yaklaşık 3 ay yoğun bakımda entübe kaldıktan sonra 10 gün önce taburcu edilen Adıyaman'ın ölümü, ilk değerlendirmelere göre ağır hastalığa bağlı doğal sebeplerle gerçekleşti.

Son Durum

Adli süreç kapsamında Yasin Adıyaman'ın cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MALATYA'DA 13 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.

MALATYA'DA 13 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.

MALATYA'DA 13 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUK, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.

İLGİLİ HABERLER

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik’te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında
2
Kayseri Büyükşehir, Sarız’da Veli Altınkaya Taziye ve Kültür Evi'ni Yeniledi
3
Erdoğan Adıyaman'da 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu
4
Malatya'da 13 Yaşındaki Yasin Adıyaman Evinde Ölü Bulundu
5
Ordu'da Karla Mücadele: Büyükşehir Ekipleri Teyakkuzda
6
İzmir Otogarı krizi: İzmir Büyükşehir’den İZOTAŞ’a 'işgalci' Tepkisi

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı