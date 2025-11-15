Malatya'da 13 Yaşındaki Yasin Adıyaman Evinde Ölü Bulundu

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi Ali Rıza Gecebeyi Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında, 13 yaşındaki Yasin Adıyaman evinde hareketsiz halde bulundu.

Olayın Detayları

Aile yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı müdahalede Yasin Adıyaman'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, küçük yaşından itibaren yatalak hastalığı bulunan ve yaklaşık 3 ay yoğun bakımda entübe kaldıktan sonra 10 gün önce taburcu edilen Adıyaman'ın ölümü, ilk değerlendirmelere göre ağır hastalığa bağlı doğal sebeplerle gerçekleşti.

Son Durum

Adli süreç kapsamında Yasin Adıyaman'ın cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

