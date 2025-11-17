Malatya'da 22 Trambüse Erişilebilirlik Belgesi

Malatya'da trambüslerin erişilebilirliği resmileşti

Malatya’da erişilebilir ulaşım çalışmaları kapsamında önemli bir adım daha atıldı. 5378 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan denetimler sonucunda kentteki trambüsler erişilebilir olarak tescillendi.

Denetimler ve belgelendirme

Şehir genelinde sabit alanlar ile toplu ulaşım araçlarına yönelik uygulamalar sürdürüldü. Bu kapsamda Malatya genelinde 11 farklı kurum ve kuruluş erişilebilirlik belgesi almaya hak kazandı. Yapılan denetimlerde duraklar, binalar ve açık alanların engelli bireylerin kullanımına uygun hale getirildiği belirlendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri (MOTAŞ) bünyesinde hizmet veren 22 trambüs aracı de incelemelerden başarıyla geçerek erişilebilirlik belgesi aldı. Böylece kentte toplu ulaşımda kullanılan tüm trambüslerin erişilebilirliği resmileştirilmiş oldu.

Belge teslimi ve açıklamalar

Belgeler, Malatya Valisi Seddar Yavuz tarafından imzalandı ve Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen tarafından, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile MOTAŞ Genel Müdürü Mehmet Kayış'a takdim edildi.

MOTAŞ Genel Müdürü Mehmet Kayış, trambüslerin emniyet kemeri, sesli anons sistemi, engelli butonları ve piktogramlar gibi toplam 13 kriteri yerine getirerek belgelendirildiğini belirtti. Kayış, tüm ulaşım filosunun erişilebilir hale getirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

MALATYA’DA TRAMBÜSLER ERİŞİLEBİLİRLİK BELGESİ ALDI