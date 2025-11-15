Malatya’da 86 Yaşındaki Hasan Genç Evinde Ölü Bulundu

Malatya’da 86 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Olayın detayları

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, 86 yaşındaki Hasan Genç, yalnız yaşadığı müstakil evinde yakınları tarafından hareketsiz bulundu.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Melekbaba Mahallesi İyimser Sokak’ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemede ölümde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadı.

Cenaze, kesin ölüm sebebinin tespiti için adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

