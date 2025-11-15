Malatya’da 86 Yaşındaki Hasan Genç Evinde Ölü Bulundu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yalnız yaşayan 86 yaşındaki Hasan Genç, Melekbaba Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu; adli tıp incelemesi başlatıldı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 14:51
Malatya’da 86 Yaşındaki Hasan Genç Evinde Ölü Bulundu

Malatya’da 86 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Olayın detayları

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, 86 yaşındaki Hasan Genç, yalnız yaşadığı müstakil evinde yakınları tarafından hareketsiz bulundu.

Olay, Yeşilyurt ilçesi Melekbaba Mahallesi İyimser Sokak’ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemede ölümde herhangi bir şüpheli duruma rastlanmadı.

Cenaze, kesin ölüm sebebinin tespiti için adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

MALATYA'NIN YEŞİLYURT İLÇESİNDE 86 YAŞINDAKİ BİR KİŞİ, YALNIZ YAŞADIĞI EVDE YAKINLARI TARAFINDAN...

MALATYA'NIN YEŞİLYURT İLÇESİNDE 86 YAŞINDAKİ BİR KİŞİ, YALNIZ YAŞADIĞI EVDE YAKINLARI TARAFINDAN ÖLÜ BULUNDU.

MALATYA'NIN YEŞİLYURT İLÇESİNDE 86 YAŞINDAKİ BİR KİŞİ, YALNIZ YAŞADIĞI EVDE YAKINLARI TARAFINDAN...

İLGİLİ HABERLER

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik’te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında
2
Kayseri Büyükşehir, Sarız’da Veli Altınkaya Taziye ve Kültür Evi'ni Yeniledi
3
Erdoğan Adıyaman'da 4 aylık bebeği görünce konvoyu durdurdu
4
Malatya'da 13 Yaşındaki Yasin Adıyaman Evinde Ölü Bulundu
5
Ordu'da Karla Mücadele: Büyükşehir Ekipleri Teyakkuzda
6
İzmir Otogarı krizi: İzmir Büyükşehir’den İZOTAŞ’a 'işgalci' Tepkisi

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı