Malatya'da Bıçaklı Kavga: Otobüs Terminalinde 2 Yaralı

Malatya-Ankara karayolu üzeri Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki iş yerinde çıkan kavgada 2 kişi bıçaklandı; polis zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 04:22
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 04:22
Olayın Detayları

Olay, saat 02.45 sıralarında Malatya-Ankara karayolu üzeri Şehirlerarası Otobüs Terminali mevkiindeki bir iş yerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Y.K. ve Ö.F.K. ile iş yerinde bulunan M.İ.Y. (31) ve M.K.Y. (20) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken, M.İ.Y. ve M.K.Y. aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

