Malatya'da Freni Arızalanan Kamyon 15 Araca Çarptı: 3 Yaralı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde freni arızalanan 44 AGC 632 plakalı kamyon, Paşaköşkü Mahallesi'nde 15 araca çarptı; 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 10:03
Kaza Paşaköşkü Mahallesi'nde Gerçekleşti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde freni arızalanan bir kamyon, trafik ışığında ve yol kenarında bekleyen araçlara çarparak durabildi. Olay, Paşaköşkü Mahallesi'nde meydana geldi.

44 AGC 632 plakalı kamyonun freni arızalandı. Kontrolden çıkan araç, kırmızı ışıkta bekleyen ve yol kenarında park halinde bulunan 15 araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleler yapıldıktan sonra, yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi yaralandı ve yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekiplerinin çalışması sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

