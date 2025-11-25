Malatya'da Kayıp 75 Yaşındaki Zeynep Turgut İçin Arama Başlatıldı
Darende'de ekipler zorlu koşullarda çalışıyor
Malatya'nın Darende ilçesinde, dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Zeynep Turgut için arama çalışması başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Göllüce Mahallesi Mürsel Pınarı mevkiinde yaşayan Turgut'tan gece saatlerinden bu yana haber alınamaması üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışmalarına başladı.
Ekipler, olumsuz hava şartlarına rağmen bölgede arama faaliyetlerini sürdürürken, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt çalışmaları yerinde takip ederek yetkililerden bilgi aldı.
Bozkurt, arama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini belirtti.
