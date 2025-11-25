Malatya'da Kayıp 75 Yaşındaki Zeynep Turgut İçin Arama Başlatıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde 75 yaşındaki Zeynep Turgut'tan haber alınamıyor. Jandarma, AFAD ve belediye ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 12:16
Malatya'da Kayıp 75 Yaşındaki Zeynep Turgut İçin Arama Başlatıldı

Malatya'da Kayıp 75 Yaşındaki Zeynep Turgut İçin Arama Başlatıldı

Darende'de ekipler zorlu koşullarda çalışıyor

Malatya'nın Darende ilçesinde, dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Zeynep Turgut için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Göllüce Mahallesi Mürsel Pınarı mevkiinde yaşayan Turgut'tan gece saatlerinden bu yana haber alınamaması üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışmalarına başladı.

Ekipler, olumsuz hava şartlarına rağmen bölgede arama faaliyetlerini sürdürürken, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt çalışmaları yerinde takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Bozkurt, arama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini belirtti.

MALATYA’DA KAYIP YAŞLI KADIN İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

MALATYA’DA KAYIP YAŞLI KADIN İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

MALATYA'DA KAYIP YAŞLI KADIN İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İLGİLİ HABERLER

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doğalgaz aboneliği olanlar dikkat! Bunu yapmayan 10.000 TL ceza ödeyecek
2
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden 24 Kasım'a Özel Duygusal Kısa Film
3
25 Kasım: Saliha Demirer — Kadınların Güçlendirilmesi Şiddetle Mücadelenin Temeli
4
Çavuşoğlu: Kadına Yönelik Şiddet Dünyanın Ortak Meselesidir
5
Sakarya'da Şaşırtan Gösteri: Operatör Kurtarıcının Üzerine 3 Çekici Yükledi
6
Ahmet Çolakbayrakdar: 8 Yılda Değişmeyen Gönülden Bağ
7
Ercan: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Toplumu Harekete Çağırıyoruz

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat