Malatya'da minibüs şarampole devrildi: 1 yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolünü kaybettiği minibüs takla atarak şarampole devrildi. Olayda 1 kişi yaralandı.
Olayın Detayları
Kaza, saat 15.00 sıralarında Malatya-Adıyaman karayolu Karanlıkdere mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan M.S.K. (26) yönetimindeki 13 J 1100 plakalı minibüs, sürücünün kontrolünden çıkarak takla atıp şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
