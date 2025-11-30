Malatya'da minibüs şarampole devrildi: 1 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Adıyaman istikametine giden minibüs Karanlıkdere mevkiinde şarampole devrildi; sürücü M.S.K. (26) yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 20:48
Malatya'da minibüs şarampole devrildi: 1 yaralı

Malatya'da minibüs şarampole devrildi: 1 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolünü kaybettiği minibüs takla atarak şarampole devrildi. Olayda 1 kişi yaralandı.

Olayın Detayları

Kaza, saat 15.00 sıralarında Malatya-Adıyaman karayolu Karanlıkdere mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan M.S.K. (26) yönetimindeki 13 J 1100 plakalı minibüs, sürücünün kontrolünden çıkarak takla atıp şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MALATYA’NIN DOĞANŞEHİR İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN MİNİBÜS, TAKLA ATARAK ŞARAMPOLE...

MALATYA’NIN DOĞANŞEHİR İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN MİNİBÜS, TAKLA ATARAK ŞARAMPOLE DEVRİLDİ. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mardin Kızıltepe’de 5 Yaşındaki Samyeli’nin Doğum Günü Görüntüleri Ortaya Çıktı
2
Malatya'da minibüs şarampole devrildi: 1 yaralı
3
Düzce'de Kadın Kuaföründe Ölü Bulundu
4
Zonguldak'ta Şimşekler Geceyi Aydınlattı
5
Cizre Kitap Fuarı'na 10 Günde Yüz Bini Aşkın Ziyaretçi
6
Eskişehir'de Cadde Kavgası: Esnaf Müdahalesiyle 1 Yaralı
7
Düzce Üniversitesi'nde Turuncu Balonlarla 25 Kasım Farkındalığı

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı