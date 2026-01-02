DOLAR
Malatya'da Paşaköşkü Camisi'nin Hasarlı Minare Onarımı Başladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar gören Malatya Paşaköşkü Camisi'nin minaresinde onarım çalışmaları başladı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 10:24
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 10:26
Depremde zarar gören tarihi camide restorasyon sürüyor

Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Paşaköşkü Mahallesi'nde bulunan Paşaköşkü Camisinin minaresi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hasar görmüştü. Uzun süre bekleyen minare kısa süre önce onarıma alındı.

Cami, kentteki eski yapılar arasında yer alıyor ve taş işçiliğiyle dikkat çekiyor. Muhtar Sema Karataş, çalışmalara dair şu bilgileri verdi: "Burası Paşaköşkü’nün tarihi camisi. Alt kısmı taş mimariden, üst kısmı da tuğlalardan yapılmış. Depremde ufak bir hasar gördü. Yaklaşık bir hafta kadar ibadete kapatıldı. Bir hafta içinde onarım çalışması bitecektir. Caminin içinde bir sıkıntı yok, son derece sağlam."

Tarihe ’asrın afeti’ olarak geçen 6 Şubat 2023 depremlerinde büyük hasar alan Malatya'da 38'i Kur'an kursu olmak üzere 5 müftülük binası ile 172 cami yıkılmıştı.

