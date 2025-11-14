Malatya'da Şarampole Devrilen Çekici: Sürücü Yaşamını Yitirdi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Malatya-Adıyaman karayolunda kontrolden çıkan çekicinin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 21:52
Doğanşehir — 19.45

Kaza, saat 19.45 sıralarında Malatya- Adıyaman karayolu Doğanşehir-Erkenek Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan Hasan Çakıcı (41) idaresindeki 31 VK 224 plakalı çekici, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Yapılan müdahaleler sonucunda sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

