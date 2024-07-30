Malatya'da Silahlı Kavga: 5 Yaralı

Malatya'da Silahlı Kavga Yaşandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Yavuz Selim Mahallesi'nde, akrabalar arasında çıkan bir anlaşmazlık, silahlı kavgaya dönüşerek sonuçları ağır yaralanmalarla sonuçlandı. Olay, Karagöz Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi.

Kavga Anında Yaralanmalar

Çıkan kargaşa sırasında, 3'ü ağır toplam 5 kişi tabancayla yaralandı. Olayın hemen ardından, çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis ve polis ekiplerine yaptıkları ihbar üzerine, olay yerine intikal eden ekipler yaralılara müdahale etti.

Polis Müdahele ve İncelemeler

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların durumları ciddiyetini koruyor. Emniyet güçleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, bir polis memurunun da kargaşaya karıştığı ve olay yeri yakınlarında teslim olduğu bildirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, olay mahallinde incelemelerde bulunarak durum hakkında bilgi aldı.

Malatya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Malatya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Malatya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Malatya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Malatya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Malatya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

Malatya'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.