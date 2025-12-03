Malatya'da Silahlı Kavga: 6 Kişi Tutuklandı

Olayın Detayları

Olay, 1 Aralık saat 23.30 sıralarında Malatya'nın Kale ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada E.Ö., N.Ö. ve H.D. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri Turgut Özal Tıp Merkezi'ne, diğer iki yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası çalışma başlatan ekipler, kavgaya karıştıkları tespit edilen 7 şüpheli'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, bir şüpheliye ise adli kontrol uygulandı.

Soruşturma ve yasal işlemler devam ediyor.

