Malatya'da Trafik Kazaları KGYS Kameralarında: Sürücü Hataları ve Aşırı Hız

Malatya'da sürücü hataları ve aşırı hız sonucu farklı noktalarda meydana gelen trafik kazaları, KGYS kameralarına yansıdı; Emniyet Genel Müdürlüğü görüntüleri paylaştı.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 17:04
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 17:04
Malatya'da kent genelinde farklı noktalarda meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya-Ankara karayolu İstasyon Kavşağı'nda bir hafif ticari araç yön değiştirme sırasında bir beton mikseri ile çarpıştı. Görüntülerde kazanın anlık dikkatsizlik ve manevra hatası sonucu geliştiği görülüyor.

Yeşilyurt Melekbaba Yaşam Merkezi Kavşağı'nda ise kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki toprak yığına çarparak metrelerce savruldu. Kazanın şiddeti ve araçtaki hareketler kameraya yansıdı.

Bostanbaşı Kavşağı'nda gerçekleşen başka bir olayda ise iki otomobil birbirine çarptı.

Görüntüler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde de paylaşıldı. Paylaşılan kayıtlar kazaların çoğunlukla dikkatsizlik ve kural ihlalleri nedeniyle meydana geldiğini ortaya koyuyor.

Kazalarla ilgili olarak, haber metninde ölü veya yaralı sayısına ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.

