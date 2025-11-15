Malatya'da Trafik Kazaları KGYS Kameralarında

Sürücü hataları ve aşırı hız kazaları tetikledi

Malatya'da kent genelinde farklı noktalarda meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya-Ankara karayolu İstasyon Kavşağı'nda bir hafif ticari araç yön değiştirme sırasında bir beton mikseri ile çarpıştı. Görüntülerde kazanın anlık dikkatsizlik ve manevra hatası sonucu geliştiği görülüyor.

Yeşilyurt Melekbaba Yaşam Merkezi Kavşağı'nda ise kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki toprak yığına çarparak metrelerce savruldu. Kazanın şiddeti ve araçtaki hareketler kameraya yansıdı.

Bostanbaşı Kavşağı'nda gerçekleşen başka bir olayda ise iki otomobil birbirine çarptı.

Görüntüler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde de paylaşıldı. Paylaşılan kayıtlar kazaların çoğunlukla dikkatsizlik ve kural ihlalleri nedeniyle meydana geldiğini ortaya koyuyor.

Kazalarla ilgili olarak, haber metninde ölü veya yaralı sayısına ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.

