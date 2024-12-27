Malatya'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Malatya'da Kaza: 6 Kişi Yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. V.K. yönetimindeki 44 EM 615 plakalı hafif ticari araç, R.İ. idaresindeki 44 EG 507 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay, Yaka Mahallesi Dilek yolunda gerçekleşti. Kazada, her iki aracın sürücülerinin yanı sıra M.İ, A.İ, F.K ve F.İ. adlı yolcular da yaralandı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesiyle birlikte kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslara alındı ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.