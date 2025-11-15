Malatya’da Yağış ve Tipi Sonrası 33 Kişi Kurtarıldı

Karayolları ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarma

Malatya’da etkili olan yoğun yağış ve tipi sonrası kent genelinde araçlarıyla mahsur kalan 29 kişi ile Nemrut Dağı’nda mahsur kalan 4 turist, Karayolları ve belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olayda, Malatya-Kayseri devlet yolu dün saat 22.30'da tır ve çekicilere kapatılırken, karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yol sabah saat 09.00'da yeniden ulaşıma açıldı.

Çalışmalar, toplam 115 araç ve 215 personel ile yürütüldü. Yetkililer, yapılan operasyonların ardından kentte kapalı yol bulunmadığını bildirdi.

