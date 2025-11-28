Malatya'da Yağma, Tefecilik ve Kumar Operasyonu: 15 Tutuklama

Malatya'da düzenlenen operasyonda 31 şüpheliden 15'i tutuklandı; 10'u adli kontrol, 6'sı serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 23:59
Asayiş Şube ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordineli çalıştı

Malatya'da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince "yağma", "tefecilik" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlarına karıştıkları tespit edilen şahıslara yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 31 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca 10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 6 şüpheli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldı.

Soruşturma devam ediyor

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

