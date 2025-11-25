Malatya Darende'de Kayıp 75 Yaşındaki Zeynep Turgut Ölü Bulundu

Malatya Darende'de Kayıp Yaşlı Kadın Ölü Bulundu

Olayın Detayları

Malatya’nın Darende ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın ölü bulundu. Olay, ilçeye bağlı Göllüce Mahallesi Mürsel Pınarı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 75 yaşındaki Zeynep Turgut gece saatlerinden bu yana ulaşılmayınca yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olumsuz hava şartlarına rağmen ekiplerin yürüttüğü arama çalışmalarında, Zeynep Turgut bölgeye 1,5 kilometre uzaklıkta ölü olarak bulundu. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

MALATYA'DA KAYIP YAŞLI KADIN ÖLÜ BULUNDU