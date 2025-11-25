Malatya Darende'de Kayıp 75 Yaşındaki Zeynep Turgut Ölü Bulundu

Malatya'nın Darende ilçesinde kayıp bildirilen 75 yaşındaki Zeynep Turgut, Göllüce Mahallesi Mürsel Pınarı mevkiinde 1,5 km uzaklıkta ölü bulundu; jandarma ve AFAD inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 21:14
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 21:14
Malatya Darende'de Kayıp 75 Yaşındaki Zeynep Turgut Ölü Bulundu

Malatya Darende'de Kayıp Yaşlı Kadın Ölü Bulundu

Olayın Detayları

Malatya’nın Darende ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın ölü bulundu. Olay, ilçeye bağlı Göllüce Mahallesi Mürsel Pınarı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 75 yaşındaki Zeynep Turgut gece saatlerinden bu yana ulaşılmayınca yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olumsuz hava şartlarına rağmen ekiplerin yürüttüğü arama çalışmalarında, Zeynep Turgut bölgeye 1,5 kilometre uzaklıkta ölü olarak bulundu. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

MALATYA'DA KAYIP YAŞLI KADIN ÖLÜ BULUNDU

MALATYA'DA KAYIP YAŞLI KADIN ÖLÜ BULUNDU

MALATYA'DA KAYIP YAŞLI KADIN ÖLÜ BULUNDU

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaman'da 3.79 Promil Alkollü Elektrikli Bisiklet Sürücüsü: 'Çok çirkin çıkmışım'
2
Edirne Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Gözaltı
3
Bursa Kestel'de Lastik Patladı: Otomobil Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Yaralandı
4
Çorum İskilip’te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı, Plaka 19 AGH 867
5
Avcılar'da Tır Üst Geçide Çarptı; Trafik Çilesi Başladı
6
Esenyurt'ta şarjdaki elektrikli araç alev alıp patladı
7
Kocaeli Dilovası'nda feci kaza: 2 ölü

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi