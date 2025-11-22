Malatya Doğanşehir'de Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Sürücüsü Yaralandı

Malatya Doğanşehir Dikilitaş'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 06 FKY 334 plakalı aracın sürücüsü yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 13:29
Malatya Doğanşehir'de Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Sürücüsü Yaralandı

Malatya Doğanşehir'de Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Sürücüsü Yaralandı

Kazada Doğanşehir ilçesi Dikilitaş Mahallesi mevkiinde gerçekleşen çarpışma sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine seyir halinde olan Cafer B. kontrolündeki 06 FKY 334 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerlerken dönüş yapmaya çalışan Songül K. (53) idaresindeki 44 KH 011 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışma sonucunda 06 FKY 334 plakalı aracın sürücüsü Cafer K. yaralandı. Yaralı sürücüye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

MALATYA'DA OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

MALATYA'DA OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

MALATYA'DA OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı
2
Kumluca'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' ile Sağlık Okuryazarlığı Artıyor
3
Başkan Taşkın: 'Battalgazi’de hizmet süreci devam ediyor'
4
Bilecik’te Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
5
Kuyucak’ta Binlerce Ata Tohumu Fidesi Ücretsiz Dağıtıldı
6
Sinop’ta drift yapan sürücüye 46 bin 392 TL ceza
7
Terme’de Minibüs Tır Römorkuna Çarptı: Gökmen Akçam Yaşamını Yitirdi

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor