Malatya Doğanşehir'de Trafik Kazası: Hafif Ticari Araç Sürücüsü Yaralandı

Kazada Doğanşehir ilçesi Dikilitaş Mahallesi mevkiinde gerçekleşen çarpışma sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adıyaman istikametine seyir halinde olan Cafer B. kontrolündeki 06 FKY 334 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerlerken dönüş yapmaya çalışan Songül K. (53) idaresindeki 44 KH 011 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışma sonucunda 06 FKY 334 plakalı aracın sürücüsü Cafer K. yaralandı. Yaralı sürücüye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

