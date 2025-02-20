Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

Malatya'da deprem sonrası yükselen kiralar, TOKİ konutları sayesinde 4.000 TL'ye kadar düşebilir. Kira piyasasında umut verici değişimler yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 00:03
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 00:03
Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

Malatya'da Kira Fiyatlarında Tarihi Düşüş!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük bir sıkıntıya giren kiralık konut piyasasında, son günlerde umut verici gelişmeler yaşanıyor. Malatya, bu süreçte fiyat artışlarıyla mücadele ediyordu. Fakat, Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül'ün açıklamaları, kira fiyatlarının düşüşe geçtiğine dair güçlü işaretler sunuyor.

Kira Fiyatları 17-18 Bin TL'ye Geriledi

Kahramanmaraş depremi sonrasında kira fiyatlarının 25 bin TL'den 30 bin TL'ye kadar fırladığı belirtilirken, bu fiyatların Ali Özgül’ün verdiği bilgilere göre şu anda 17-18 bin TL bandına kadar gerilediği ifade ediliyor. Özgül, TOKİ konutlarının devreye girmesiyle birlikte kiraların tek haneli rakamlara kadar düşebileceğini öngörüyor.

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

TOKİ Konutları ile Kira Dengesinde Değişim

Özgül, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından tamamlanan binlerce konutun, Malatya'daki kira dengesini köklü bir şekilde değiştirdiğini belirtti. Kira fiyatlarının önümüzdeki günlerde daha da düşeceğini vurgulayan Özgül, bu rakamların 4 bin TL seviyelerine inebileceğini dile getirdi.

Düşen Kira Fiyatları ve Artan Seçenekler

Kira fiyatlarındaki bu gerilemenin, yeni konutların piyasaya girmesiyle mümkün hale geldiğini belirten Özgül, kiralık konut arayan vatandaşların seçeneklerinin artmasıyla ev sahiplerinin de fiyat indirmeye mecbur kaldığını kaydetti. Düşük gelirli vatandaşlar için sağlanan TOKİ konutları, uygun ödeme koşullarıyla kira piyasasındaki spekülasyonu engelleyerek büyük bir kolaylık sağlıyor.

Kalıcı Konut Teslimatları Artacak

Ali Özgül, Malatya'daki inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini ve kalıcı konut teslimatlarının önümüzdeki aylarda artacağını bildirdi. Bu durumun kiralık konut piyasasında devam eden düşüş trendini destekleyeceği öngörülüyor. Mevcut durumda 17-18 bin TL seviyelerine gerileyen kira fiyatlarının, kısa süre içinde 4-5 bin TL seviyelerine inmesi mümkün gözüküyor.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TÜSİAD Yöneticilerine Savcılıktan Ceza Soruşturması
2
ABD'de Sınır Güvenliği Personeli Katliamı: Jack LaSota Kefaletsiz Yargılanacak
3
Pentagon'da 5 Yıl İçin Yüzde 8 Bütçe Kesintisi Talimatı
4
Sakarya Jandarma Komutanı Albay Karaca, Yılın Kareleri Oylamasında
5
İsfahan, 2025 Tur Operatörleri Buluşması'na Ev Sahipliği Yapıyor
6
Bolu'da Taşımalı Eğitime Ara: 20 Şubat'ta Okullar Tatil
7
Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı