Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!

Malatya'da Kira Fiyatlarında Tarihi Düşüş!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük bir sıkıntıya giren kiralık konut piyasasında, son günlerde umut verici gelişmeler yaşanıyor. Malatya, bu süreçte fiyat artışlarıyla mücadele ediyordu. Fakat, Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül'ün açıklamaları, kira fiyatlarının düşüşe geçtiğine dair güçlü işaretler sunuyor.

Kira Fiyatları 17-18 Bin TL'ye Geriledi

Kahramanmaraş depremi sonrasında kira fiyatlarının 25 bin TL'den 30 bin TL'ye kadar fırladığı belirtilirken, bu fiyatların Ali Özgül’ün verdiği bilgilere göre şu anda 17-18 bin TL bandına kadar gerilediği ifade ediliyor. Özgül, TOKİ konutlarının devreye girmesiyle birlikte kiraların tek haneli rakamlara kadar düşebileceğini öngörüyor.

TOKİ Konutları ile Kira Dengesinde Değişim

Özgül, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından tamamlanan binlerce konutun, Malatya'daki kira dengesini köklü bir şekilde değiştirdiğini belirtti. Kira fiyatlarının önümüzdeki günlerde daha da düşeceğini vurgulayan Özgül, bu rakamların 4 bin TL seviyelerine inebileceğini dile getirdi.

Düşen Kira Fiyatları ve Artan Seçenekler

Kira fiyatlarındaki bu gerilemenin, yeni konutların piyasaya girmesiyle mümkün hale geldiğini belirten Özgül, kiralık konut arayan vatandaşların seçeneklerinin artmasıyla ev sahiplerinin de fiyat indirmeye mecbur kaldığını kaydetti. Düşük gelirli vatandaşlar için sağlanan TOKİ konutları, uygun ödeme koşullarıyla kira piyasasındaki spekülasyonu engelleyerek büyük bir kolaylık sağlıyor.

Kalıcı Konut Teslimatları Artacak

Ali Özgül, Malatya'daki inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini ve kalıcı konut teslimatlarının önümüzdeki aylarda artacağını bildirdi. Bu durumun kiralık konut piyasasında devam eden düşüş trendini destekleyeceği öngörülüyor. Mevcut durumda 17-18 bin TL seviyelerine gerileyen kira fiyatlarının, kısa süre içinde 4-5 bin TL seviyelerine inmesi mümkün gözüküyor.