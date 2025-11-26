Malatya Kuluncak'ta Nadir Toprak Rezervi Gündemde

Çin'den sonra dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervinin Eskişehir'de olduğu yönündeki açıklamaların ardından gözler Malatya'nın Kuluncak ilçesine çevrildi. Jeoloji Mühendisleri Odası Malatya İl Temsilcisi Mehmet Yunus Gülmez, bölgede önemli büyüklükte rezerv tespit edildiğini açıkladı.

Rezerv iddiası ve uzman açıklaması

Gülmez, nadir toprak elementlerinin batarya üretiminden akıllı telefonlara, enerji sektöründen savunma sanayine kadar kritik öneme sahip olduğunu belirtti. Gülmez'in açıklaması şöyle:

Mehmet Yunus Gülmez: Nadir toprak elementleri son günlerde gündeme gelen ülkemiz ve dünya için önemli bir konu. Resmî açıklamalarda dünyanın en büyük ikinci büyük rezervinin Eskişehir’de olduğu belirtildi. Bunun haricinde şehrimizde Malatya’nın Kuluncak ilçesinde de yapılan çalışmalarda büyük bir rezerv keşfi söz konusu. Bununla ilgili net bir rezerv açıklaması yok ama yapılan çalışmalar aksinin söz konusu olmadığını gösteriyor. Bununla ilgili yapılan çalışmalar Enerji Bakanlığı bünyesinde Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından yapıldı.

Arazi çalışmaları ve süreç

Gülmez, Kuluncak bölgesinde 2020 yılında başlanan saha çalışmalarının, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu bünyesinde devam ettiğini, 2020-21-22 yıllarında yapılan arazi çalışmaları sonucu alınan örneklerin incelendiğini ve bölgede yeniden arazi çalışmasının başlayacağını bildirdi.

Gülmez, işletme tesislerinin Malatya dışına kurulabileceğine dair duyumlar olduğunu belirterek, amacının kamuoyu oluşturmak ve tesisin Malatya sınırları içinde yapılmasını sağlamak olduğunu söyledi. Ayrıca ilk pilot tesisin Eskişehir'de kurulduğunu, ülkeler arası bakanlık seviyesinde anlaşmaların bulunduğunu kaydetti.

Rezervin önemi ve MTA kaydı

MTA'nın 2019 faaliyet raporunda Kuluncak'taki madenlerin yer aldığına dikkat çeken Gülmez, bölgede 7 tane nadir toprak elementi olduğunu ve bu elementlerin hangi teknolojide hangi amaçla kullanılacağının arz-talep dengesine göre önem kazanacağını vurguladı. Gülmez, söz konusu cevherlerin enerji sektöründen savunma teknolojisine kadar kullanım potansiyeline sahip olduğunu ve teknolojik ilerleme ile farklı alanlarda da değerlendirilebileceğini ifade etti.

ÇİN’DEN SONRA DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ NADİR TOPRAK ELEMENTİ REZERVİNİN ESKİŞEHİR’DE OLDUĞUNUN AÇIKLANMASININ ARDINDAN GÖZLER MALATYA’YA ÇEVRİLDİ. JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI MALATYA İL TEMSİLCİSİ MEHMET YUNUS GÜLMEZ, KULUNCAK İLÇESİNDE ÖNEMLİ BÜYÜKLÜKTE NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ REZERVİNİN BULUNDUĞUNU SÖYLEDİ.