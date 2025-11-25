Malatya Park AVM'de 25 Kasım Farkındalık Etkinliği: Kadına Yönelik Şiddete Karşı Bilgilendirme

25 Kasım nedeniyle Malatya Park AVM'de düzenlenen etkinlikte kurumlar KADES, başvuru mekanizmaları ve destek hatları hakkında geniş çaplı bilgilendirme yaptı.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 17:12
Malatya Park AVM'de 25 Kasım farkındalık etkinliği

Kurumlar ortaklaşa bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde geniş katılımlı bir farkındalık etkinliği düzenlendi. Etkinlikte şiddetle mücadeleye dair bilgilendirme çalışmaları ön plana çıktı.

Etkinlik, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Malatya Park AVM iş birliğiyle gerçekleştirildi. Kurumlara ait stantlarda ziyaretçilere broşürler dağıtıldı ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütüldü.

Etkinliğe Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, MalatyaPark AVM Genel Müdürü Coşkun Güvenç ile ilgili kurumların müdürleri katıldı. Katılımcılar, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için toplumun tüm kesimlerinin ortak mücadele yürütmesinin önemine vurgu yaptı.

Vatandaşlara KADES uygulaması, şiddet türleri, başvuru mekanizmaları ve destek hatları hakkında kapsamlı bilgilendirme sağlandı. Etkinlik, farkındalığın artırılması ve başvuru yollarının yaygınlaştırılması hedefleriyle sona erdi.

