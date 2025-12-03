Malatya Taştepe’de 29. Bölge 3. Etap TOKİ Konutları Hızla Yükseliyor

Yayın Tarihi: 03.12.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 11:37
AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Battalgazi Taştepe bölgesinde yapımı devam eden 29. Bölge 3. Etap TOKİ Konutlarında incelemelerde bulundu. Tüfenkci'ye AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Malatya TOKİ yetkilileri ve şantiye ekipleri eşlik etti.

Projedeki son durum

Toplam 3 bin 500 konutun inşa edildiği bölgede yürütülen çalışmaları değerlendiren Tüfenkci, Taştepe’nin hızla yeni bir cazibe merkezine dönüştüğünü belirtti. Bölgede çocuk parkları, taziye evleri ve kültür merkezleri gibi sosyal donatılar da hızla yükseliyor.

Tüfenkci, bazı çevrelerin "Bu binalar 10 yılda yapılır" eleştirilerine yanıt vererek, "Depremden sonra umut yeniden inşa ediliyor" dedi.

Yeniden imar ve teslimat takvimi

Deprem sonrası Malatya genelinde sürdürülen yeniden imar çalışmalarına dikkat çeken Tüfenkci, Taştepe, Şehit Fevzi, Melekbaba ve Kaynarca mahallelerinde şehrin adım adım yeniden ayağa kalktığını kaydetti.

Bölgede inşaat seviyesinin %75'e ulaştığını belirten Tüfenkci, konutların Nisan ayından önce teslim edilmesinin planlandığını ifade etti. Depremde evlerini kaybeden yaklaşık 2 bin vatandaş için yapılan konutların öncekine göre daha modern ve kaliteli olacağını vurguladı.

Teşekkür ve beklenti

Tüfenkci, projeye katkı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, milletvekilleri, belediyeler, teşkilatlar ve Valilik başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ederek, "Vatandaşlarımızın huzur içinde yeni yuvalarına yerleşmesini temenni ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" dedi.

