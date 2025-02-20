Malezya, ABD ile Gümrük Tarifeleri için Zirve Planlıyor

Malezya, ASEAN ülkeleriyle birlikte ABD ile gümrük tarifelerini görüşmek için ortak zirve düzenleyecek.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 17:54
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 17:54
Malezya, ABD ile Gümrük Tarifeleri için Zirve Planlıyor

Malezya'dan ABD ile Tarife Zirvesi!

Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi ülkelerin gümrük tarifelerini ele almak amacıyla ABD ile ortak bir zirve düzenlemeyi planladığını açıkladı.

The Star gazetesinin haberine göre, Hasan, Meclis'te yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan tarifelerin, Malezya ekonomisi üzerinde ciddi etkileri olduğunu vurguladı.

Hasan, "Eğer bu sorunu kısa sürede çözemezsek büyük bir darbe yeriz." diyerek, ASEAN ülkelerinin durumunu ABD ile görüşeceklerini ifade etti.

Tarifelere Dikkat!

ABD Başkanı Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik olarak %25 gümrük vergisi uygulanmasına dair kararname imzalamıştı. Trump, tarifelerin tüm ülkeler için geçerli olacağını belirterek, "Bu, Amerika'yı yeniden zenginleştirmenin başlangıcı." ifadesini kullanmıştı. Söz konusu tarifelerin 12 Mart tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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Malezya, ABD ile Gümrük Tarifeleri için Zirve Planlıyor

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