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Malezya Başbakanı Enver'den Erdoğan'a Destek Mesajı

Malezya Başbakanı Enver, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek onun liderliğini övgüyle karşıladı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 09:06
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 09:06
Malezya Başbakanı Enver'den Erdoğan'a Destek Mesajı

Malezya Başbakanı Enver: Dünya Müslüman Aleminin Lideri Erdoğan

Malezya Başbakanı Enver, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti ve liderin dünya Müslüman alemi için taşıdığı öneme dikkat çekti. Başbakan Enver, Erdoğan'ın adalet ve insan hakları konusundaki duruşunu övgüyle ifade ederek, "Dünya Müslüman aleminin lideri, adalet savunucusu, insan hakları savunucusu bir lideri ağırlıyoruz, şanslıyız" dedi.

Erdoğan’ın Liderliği ve Etkisi

Bu ziyaret, Malezya'nın uluslararası arenada daha güçlü bir iş birliği hedeflediği bir dönemde gerçekleşti. Başbakan Enver, Türkiye ve Malezya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine de vurgu yaptı.

Uluslararası İşbirliği ve Dayanışma

Erdoğan, konuşmasında iki ülke arasındaki dostluğun sadece ekonomik değil, kültürel ve sosyal alanlarda da gelişmesi için gerekli adımları atacaklarını belirtti. Bu tür ziyaretlerin, Müslüman ülkeler arasında dayanışmayı artırma açısından önemli olduğunu vurguladı.

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