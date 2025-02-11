Malezya Başbakanı Enver, Erdoğan ile Gazze ve İkili İlişkileri Değerlendirdi

Malezya Başbakanı Enver, Erdoğan ile Ortak Basın Toplantısı Düzenledi

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Türkiye'nin Gazze'ye yaptığı insani yardımları överek, Türkiye’nin Filistin’in yeniden inşası konusundaki liderlik rolünü önemli bir adım olarak nitelendirdi. Enver, Türkiye’den yüz gemi dolusu ekipman gönderildiğini vurgulayarak, "Bildiğim başka bir ülke bu kadarını yapmadı." dedi.

İkili Ticaret Hedefi: 10 Milyar Dolar

İki ülke arasındaki ticaret hacminde yeni hedef olarak 10 milyar dolar belirlendi. Enver, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu hedefe ulaşmanın gerekliliğini vurgulayarak, "Bunu gerçekleştirememek için bir sebep yok." diye konuştu. Görüşmede yarı iletkenler, elektrik elektronik, gıda ve savunma sektörlerinde işbirliklerinin artırılması üzerinde mutabık kalındığı belirtildi.

Havacılık Sektöründe İşbirliği

Enver, Türkiye'nin havacılık konusundaki başarısına övgüde bulunarak, "Türkiye Avrupa düzeyinde parlayan bir yıldız haline gelmiş durumda." ifadesini kullandı. İki ülkenin havalimanlarıyla ilgili işbirliğinin İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havaalanı üzerinden devam edeceğini belirtti.

Gazze İçin Süreklilik Vurgusu

Gazze’ye yönelik insani yardım çalışmaları hakkında konuşan Enver, Türkiye’nin bu konuda önemli bir aktör olduğunu hatırlattı ve Gazze’nin yeniden inşası için uluslararası işbirlikleri geliştireceklerini ifade etti. Japonya'nın da Gazze’nin yeniden inşası için girişimlerde bulunduğunu belirtti.

ASEAN’ın Rolü ve İlişkiler

Enver, ASEAN'ın Gazze'de ateşkesin sağlanması ve yeniden inşası konusundaki rolüne dikkat çekerek, Malezya’nın dönem başkanlığında bu konuda gereken destekleri artıracaklarını açıkladı. Ayrıca, İsrail'in politikalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, "İnsani yardımların arttırılması ve uzun vadeli çözümler geliştirilmelidir." dedi.