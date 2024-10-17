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Malezya, Gazze'deki İsrail Vahşetini Kınıyor

Malezya Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki Siyonist İsrail rejiminin eylemlerine sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 17:48
Malezya, Gazze'deki İsrail Vahşetini Kınıyor

Malezya Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Açıklama

Malezya, Siyonist İsrail rejiminin Gazze'de sürdürdüğü korkunç eylemleri kınayarak önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, "Malezya, Siyonist İsrail rejiminin uluslararası hukuka açıkça meydan okuyarak Gazze'de sürdürdüğü vahşeti şiddetle kınıyor," ifadelerini kullandı.

İnsani Felaket Derinleşiyor

Açıklamada, Gazze'deki insani krizin boyutlarının önceden görülmemiş bir seviyeye ulaştığına dikkat çekildi. "Diri diri yakılan kurbanların korkunç görüntüleri, Siyonist İsrail rejiminin işlediği savaş suçlarının, insanlığa karşı suçların ve Gazze'de devam eden soykırımın sadece bir kısmını göstermektedir," denildi.

Soykırıma Son Verilmesi Çağrısı

Malezya, Gazze'deki soykırıma derhal son verilmesi yönünde tekrar bir çağrı yaptı. Açıklamada, İsrail'in uyguladığı şiddetin görmezden gelinmesinin "suç ortaklığı" olarak değerlendirileceği vurgulandı. Ayrıca, bu durumun barış için kalan umutları tehdit ettiği belirtildi.

BMGK'ya Yüksek Sesle Çağrı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) çağrı yapan Malezya, Siyonist İsrail rejimini eylemlerinden sorumlu tutarak, cezasızlığın sona ermesi gerektiğini ifade etti.

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