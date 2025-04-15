DOLAR
38,1 -0,12%
EURO
43,24 -0,01%
ALTIN
3.947,72 -0,54%
BITCOIN
3.263.226,23 -0,96%

Malezya'nın Eski Başbakanı Abdullah Ahmed Bedevi Hayatını Kaybetti

Malezya'nın 5. Başbakanı Abdullah Ahmed Bedevi, 85 yaşında hayatını kaybetti. Kalp hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Yayın Tarihi: 15.04.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 11:40
Malezya'nın Eski Başbakanı Abdullah Ahmed Bedevi Hayatını Kaybetti

Malezya'nın eski Başbakanı Abdullah Ahmed Bedevi, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti. Bernama haber ajansının bildirdiğine göre, Abdullah'ın oğlu Khairy Jamaluddin, sosyal medya üzerinden babasının vefatını duyurdu.

Khairy Jamaluddin, 85 yaşındaki Abdullah Ahmed Bedevi'nin kalp hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı. 26 Kasım 1939'da doğan Bedevi, 31 Ekim 2003-3 Nisan 2009 tarihleri arasında Malezya'nın 5. Başbakanı olarak görev üstlenmişti.

Malezya'nın eski Başbakanı Abdullah Ahmad Badawi, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında yaşamını...

Malezya'nın eski Başbakanı Abdullah Ahmad Badawi, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında yaşamını yitirdi. Bernama haber ajansına göre, eski Başbakanın oğlu Khairy Jamaluddin, sosyal medya üzerinden babasının kalp hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Badawi, başkent Kuala Lumpur'daki Malezya Ulusal Camisi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Malezya'nın eski Başbakanı Abdullah Ahmad Badawi, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında yaşamını...

Malezya'nın eski Başbakanı Abdullah Ahmad Badawi, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında yaşamını yitirdi. Bernama haber ajansına göre, eski Başbakanın oğlu Khairy Jamaluddin, sosyal medya üzerinden babasının kalp hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Badawi, başkent Kuala Lumpur'daki Malezya Ulusal Camisi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

İLGİLİ HABERLER

PTTCell'den Nisan Ayı İndirimleri: Faturalar Yüzde 50 Düşecek!

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!

15 Nisan Kar Yağışı: Hangi İllerde Etkili Olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP'li Ocaklı: Yaş Çay Alım Fiyatı En Az 35 Lira Olmalı
2
Küresel İklim Değişikliği Meyve Bahçelerinde Rekolte Kaybına Yol Açıyor
3
Samsun Genç Girişim Zirvesi 120 Öğrenci ile Kapılarını Açtı
4
Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı
5
Fatih'te Cinayet Zanlısı 5 Şüpheli Yakalandı
6
Kahramanmaraş'ta Şehit Yakını ve Gazi Destek Birimi Kuruldu
7
Ankara'da 'Benim Doğa Hikayem' Temalı Sergi Açıldı

Emekliler için Cennet: Giresun, Rize ve Artvin Emekli Şehri Oluyor

2025 Lyrid Göktaşı Yağmuru: Büyüleyici Işık Gösterisi Geri Dönüyor!

Bolu'da Su Faturaları Evin Değerine Göre Belirleniyor

Elazığ'da Alışveriş Merkezi Otoparkında Engerek Yılanı Panik Yarattı

21 Mart Nevruz Bayramı Resmi Tatil Oluyor!

Düzce'de 65 Yaş Üstüne Su Faturasında Yüzde 20 İndirim Müjdesi

MGM'den Yaz Mevsimi için Şok Uyarı: Zorlu Günler Kapıda!

15 Nisan Kar Yağışı: Hangi İllerde Etkili Olacak?

PTTCell'den Nisan Ayı İndirimleri: Faturalar Yüzde 50 Düşecek!

TEB'den 8 Mayıs'ta Başlayan Geri Ödeme Şöleni!

Van'da MEM Personeline 52.472 TL Promosyon Müjdesi

Karaman-Konya Karayolunda Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı