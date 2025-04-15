Malezya'nın Eski Başbakanı Abdullah Ahmed Bedevi Hayatını Kaybetti

Malezya'nın eski Başbakanı Abdullah Ahmed Bedevi, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti. Bernama haber ajansının bildirdiğine göre, Abdullah'ın oğlu Khairy Jamaluddin, sosyal medya üzerinden babasının vefatını duyurdu.
Khairy Jamaluddin, 85 yaşındaki Abdullah Ahmed Bedevi'nin kalp hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı. 26 Kasım 1939'da doğan Bedevi, 31 Ekim 2003-3 Nisan 2009 tarihleri arasında Malezya'nın 5. Başbakanı olarak görev üstlenmişti.
Malezya'nın eski Başbakanı Abdullah Ahmad Badawi, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında yaşamını yitirdi. Bernama haber ajansına göre, eski Başbakanın oğlu Khairy Jamaluddin, sosyal medya üzerinden babasının kalp hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Badawi, başkent Kuala Lumpur'daki Malezya Ulusal Camisi'nde son yolculuğuna uğurlandı.
Malezya'nın eski Başbakanı Abdullah Ahmad Badawi, tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında yaşamını yitirdi. Bernama haber ajansına göre, eski Başbakanın oğlu Khairy Jamaluddin, sosyal medya üzerinden babasının kalp hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Badawi, başkent Kuala Lumpur'daki Malezya Ulusal Camisi'nde son yolculuğuna uğurlandı.