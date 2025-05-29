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Malkara'da Vidanjör Kazasında Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde vidanjörün çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 18:38
Malkara'da Vidanjör Kazasında Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde trajik bir kaza yaşandı. Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi'nde, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresine (TESKİ) ait olan vidanjör, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı.

Arkadaşıyla birlikte yola adım atan kadının çarptığı 34 FCK 255 plakalı vidanjör, sürücü E.Y. tarafından kullanılıyordu. Çevredekilerin durumu bildirmesinin ardından, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası kadının cenazesi, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis ekipleri ise, sürücü E.Y.'yi gözaltına alarak kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde vidanjörün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Çevredekilerin...

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde vidanjörün çarptığı kadın hayatını kaybetti. Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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