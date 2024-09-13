Maltepe'de Alkollü Servis Sürücüsüne Yüksek Ceza

Maltepe'de Okul Servisi Sürücüsüne Alkollü Araç Kullanımdan Ceza

Maltepe'de, içerisinde 6 öğrencinin bulunduğu okul servisi, sürücüsünün alkollü olarak araç kullanması nedeniyle durduruldu. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim sırasında, sürücü O.Ö.'nün alkollü olduğu tespit edilerek toplam 22 bin 601 lira ceza kesildi.

Ceza Maddeleri ve Tutarları

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki sebeplerden dolayı ceza uygulanmıştır:

Alkollü araç kullanmak

Çalışma süresinin izni bittiği halde çalışmak

Araçlarda bulundurulması mecburi olan ayrım ve işaretlerin bulunmaması

Sürücü belgesini yanında bulundurmamak

Uyarı, ikaz ve işaretlere uymamak

Trafik işaretlerine uymamak

Emniyet kemeri takmamak

Muayenesiz araçla ikinci defa trafiğe çıkmak

Beton Mikseri Sürücüsüne Ceza Uygulandı

Ayrıca, sosyal medyada "Asfaltta harç döke döke giden mikser" şeklinde paylaşılan görüntüler üzerine, Kadıköy D-100 kara yolu Acıbadem mevkisinde trafiği tehlikeye sokan beton mikserinin sürücüsü Y.A. ile ilgili de çalışmalar başlatıldı.

Zabıta ekipleriyle gerçekleştirilen denetim sonucunda sürücüye 2 bin 52 lira çevreyi kirletmekten ceza kesilirken, aracın bağlı bulunduğu firmaya da 10 bin lira para cezası uygulandı.