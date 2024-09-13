Maltepe'de Alkollü Servis Sürücüsüne Yüksek Ceza

Maltepe'de Okul Servisi Sürücüsüne Alkollü Araç Kullanımdan Ceza
Maltepe'de, içerisinde 6 öğrencinin bulunduğu okul servisi, sürücüsünün alkollü olarak araç kullanması nedeniyle durduruldu. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim sırasında, sürücü O.Ö.'nün alkollü olduğu tespit edilerek toplam 22 bin 601 lira ceza kesildi.
Ceza Maddeleri ve Tutarları
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki sebeplerden dolayı ceza uygulanmıştır:
- Alkollü araç kullanmak
- Çalışma süresinin izni bittiği halde çalışmak
- Araçlarda bulundurulması mecburi olan ayrım ve işaretlerin bulunmaması
- Sürücü belgesini yanında bulundurmamak
- Uyarı, ikaz ve işaretlere uymamak
- Trafik işaretlerine uymamak
- Emniyet kemeri takmamak
- Muayenesiz araçla ikinci defa trafiğe çıkmak
Beton Mikseri Sürücüsüne Ceza Uygulandı
Ayrıca, sosyal medyada "Asfaltta harç döke döke giden mikser" şeklinde paylaşılan görüntüler üzerine, Kadıköy D-100 kara yolu Acıbadem mevkisinde trafiği tehlikeye sokan beton mikserinin sürücüsü Y.A. ile ilgili de çalışmalar başlatıldı.
Zabıta ekipleriyle gerçekleştirilen denetim sonucunda sürücüye 2 bin 52 lira çevreyi kirletmekten ceza kesilirken, aracın bağlı bulunduğu firmaya da 10 bin lira para cezası uygulandı.