Maltepe'de Alkollü Servis Sürücüsüne Yüksek Ceza

Maltepe'de alkollü araç kullanan okul servisi sürücüsüne 22 bin 601 lira ceza kesildi. Öğrencilerin güvenliği tehlikeye atıldı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 12:17
Maltepe'de Alkollü Servis Sürücüsüne Yüksek Ceza

Maltepe'de Okul Servisi Sürücüsüne Alkollü Araç Kullanımdan Ceza

Maltepe'de, içerisinde 6 öğrencinin bulunduğu okul servisi, sürücüsünün alkollü olarak araç kullanması nedeniyle durduruldu. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetim sırasında, sürücü O.Ö.'nün alkollü olduğu tespit edilerek toplam 22 bin 601 lira ceza kesildi.

Ceza Maddeleri ve Tutarları

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıdaki sebeplerden dolayı ceza uygulanmıştır:

  • Alkollü araç kullanmak
  • Çalışma süresinin izni bittiği halde çalışmak
  • Araçlarda bulundurulması mecburi olan ayrım ve işaretlerin bulunmaması
  • Sürücü belgesini yanında bulundurmamak
  • Uyarı, ikaz ve işaretlere uymamak
  • Trafik işaretlerine uymamak
  • Emniyet kemeri takmamak
  • Muayenesiz araçla ikinci defa trafiğe çıkmak

Beton Mikseri Sürücüsüne Ceza Uygulandı

Ayrıca, sosyal medyada "Asfaltta harç döke döke giden mikser" şeklinde paylaşılan görüntüler üzerine, Kadıköy D-100 kara yolu Acıbadem mevkisinde trafiği tehlikeye sokan beton mikserinin sürücüsü Y.A. ile ilgili de çalışmalar başlatıldı.

Zabıta ekipleriyle gerçekleştirilen denetim sonucunda sürücüye 2 bin 52 lira çevreyi kirletmekten ceza kesilirken, aracın bağlı bulunduğu firmaya da 10 bin lira para cezası uygulandı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran'ın Cinayetinde Baba ile Tutuklanan Anne ve Ağabeyin fadelerinde Şok Edici Detaylar Ortaya Çıktı
2
Cumhurbaşkanlığı'ndan Emeklilere Zam Müjdesi!
3
Narin Güran Cinayetinde Yeni Ses Kaydı Ortaya Çıktı: 'Ramazan, Kız Öldü mü?'
4
Naci Görür Uyarmıştı: Erzincan'ın Refahiye Şiddetli Deprem Meydana Geldi
5
Türkiye'nin Sağlık Alanındaki Hedefleri Büyüyor
6
Meksika'nın Bağımsızlığı Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
7
Narin Güran'ın Kaybolduğu Günde Amcasının Kuzenini 5 Kez Aradığı Ortaya Çıktı: Kuzen İddiaları Yanıtladı

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor

Eylül Ayı Evde Bakım Maaşı Yattı mı? 12-13 Eylül Evde Bakım Maaşı Yatan İllerin Güncel Listesi ve Maaş Sorgulama Ekranı

13 Eylül 2024 Cuma günlük burç yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İlişki Falı

Reeder'dan 280.000 TL'ye Elektrikli Araç: ReeV Fancy

Kira ödeyenler müjde! Bankadan talimat veren yaşadı! Öderken 1.000 TL’nizi hemen alın