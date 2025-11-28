Manavgat Belediyesi'nde Kamu İç Kontrol ve Risk Yönetimi Eğitimi

Manavgat Belediyesi, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni Kamu İç Kontrol Yönetmeliği ile Kamu Ön Mali Kontrol Yönetmeliği kapsamında kurumsal risk yönetimi, kontrol faaliyetleri ve kamu satın alma süreçlerine ilişkin hizmet içi eğitim programı düzenledi.

Eğitim detayları

Eğitim, 26-27 Kasım tarihlerinde Belediye Merkez Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Belediyenin Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü satın alma personeli ile diğer müdürlüklerde söz konusu süreçlerde görev alan personel katıldı.

Eğitim içeriği

İki gün süren programda kamu iç kontrol standartları, risk analizi yöntemleri, mali/cezai/idari yaptırım riski yüksek olan kamu satın alma işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ile belediye gelirlerinin artırılmasına yönelik uygulanabilir stratejiler ele alındı.

Belediye açıklaması

Manavgat Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kurum içi işleyişin güçlendirilmesi ve çalışanların güncel mevzuata uyumunun sağlanması amacıyla eğitimlerin sürdürüleceği bildirildi.

