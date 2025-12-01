Manavgat Hortumunda Seralara Ağır Zarar: Hasar Tespiti Başladı

Antalya Manavgat Gündoğdu ve Yavrudoğan'da 29 Kasım akşamı meydana gelen hortum seralara ciddi zarar verdi; Antalya Büyükşehir ekipleri hasar tespit ve destek çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 16:08
Manavgat Hortumunda Seralara Ağır Zarar: Hasar Tespiti Başladı

Manavgat'ta hortum seralara ağır zarar verdi

Antalya'nın Manavgat ilçesi Gündoğdu ve Yavrudoğan mahallelerinde 29 Kasım akşamı meydana gelen hortum sonrası örtü altı üretimin yoğun olduğu seralarda önemli hasar oluştu.

Hasar tespit çalışmaları sahada

Olayın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgeye intikal ederek hasar tespit çalışmalarına başladı. Yapılan incelemelerde seralarda ciddi zararlar tespit edildi ve üreticilerin mağduriyetinin giderilmesi için adımlar atılacağı bildirildi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sertaç Gökhan yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm üreticilerin yanında olduklarını belirtti.

Çiftçilere destek sağlanacak

Gündoğdu Mahalle muhtarı Salik Akkurt ise Cumartesi akşamı 23.00 sıralarında bölgede fırtına, yağmur ve hortum olduğunu ve seraların zarar gördüğünü aktardı. Muhtar Akkurt, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin mahalleye gelip incelemeler yaptığını ve çiftçilere destek sağlayacaklarını ifade etti.

Büyükşehir yetkilileri, hortumdan etkilenen üreticilere destek verileceğini ve üretimin sürdürülebilirliği için gerekli tüm çalışmaların başlatıldığını vurguladı.

