Manavgat'ta direksiyon pratiği kazayla bitti: Refüjdeki palmiyeyi devirdi, anı kamerada

Antalya Manavgat'ta direksiyon pratiği yapan sürücü, 'U' dönüşünde refüjdeki palmiyeyi devirdi; kaza güvenlik kamerasına yansıdı, yaralanan olmadı.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 10:52
Manavgat'ta direksiyon pratiği kazayla bitti: Refüjdeki palmiyeyi devirdi, anı kamerada

Manavgat'ta direksiyon pratiği kazayla bitti: Refüjdeki palmiyeyi devirdi

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, uzun zamandır araç kullanmayan bir sürücünün pratik yaparken yaptığı manevra sonucu refüjdeki palmiye devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat Anaokulu istikametinden çevreyolu istikametine gitmekte olan Reyhan Ö.'nün kullandığı 61 YL 560 plakalı otomobil, kavşakta 'U' dönüşü yaptığı sırada sürücünün panikleyip gaza basması sonucu kontrolü kaybetti.

Direksiyon hakimiyetini yitiren araç, refüje çıkarak bir palmiyeye çarptı. Otomobilin çarptığı palmiye kökünden kırılarak yola devrildi. Sürücü araçtan burnu bile kanamadan inerken, olay yerinde ciddi bir yaralanma kaydedilmedi.

Sürücü, uzun süredir araç kullanmadığını ve pratik yaparken kaza yaptığını belirtti.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde otomobilin 'U' dönüşü sırasında geniş bir manevra yaptığı, ardından sürücünün aniden gaza basmasıyla kontrolün kaybedilip refüje çıkarak palmiyeye çarptığı görülüyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

