Manavgat'ta kamyonete 43 bin 241 TL ceza — E ve SRC belgesi eksik

Manavgat'ta yapılan trafik uygulamasında E sınıfı ve SRC belgesi eksik kamyonet sürücüsü ile araç sahibine toplam 43 bin 241 TL para cezası verildi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:42
Uygulamada eksiklikler cezaya dönüştü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada eksikleri tespit edilen bir kamyonet sürücüsü ve araç sahibine para cezası uygulandı.

Hasan Fehmi Boztepe Caddesi üzerinde durdurulan kamyonetin kontrolünde, sürücünün E sınıfı sürücü belgesinin süresinin dolduğu ve SRC belgesinin olmadığı belirlendi. Ayrıca kamyonetin üzerindeki logonun da işlenmemiş olduğu tespit edildi.

Trafik ekipleri, yapılan tespitler sonucunda araç sürücüsü ve araç sahibine toplam 43 bin 241 TL para cezası uyguladı.

Kamyonet, uygulama noktasına çağrılan ve SRC ve E sınıfı sürücü belgesi olan başka bir sürücüye teslim edildi.

