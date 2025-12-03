Manavgat'ta kamyonete 43 bin 241 TL ceza — E ve SRC belgesi eksik

Uygulamada eksiklikler cezaya dönüştü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada eksikleri tespit edilen bir kamyonet sürücüsü ve araç sahibine para cezası uygulandı.

Hasan Fehmi Boztepe Caddesi üzerinde durdurulan kamyonetin kontrolünde, sürücünün E sınıfı sürücü belgesinin süresinin dolduğu ve SRC belgesinin olmadığı belirlendi. Ayrıca kamyonetin üzerindeki logonun da işlenmemiş olduğu tespit edildi.

Trafik ekipleri, yapılan tespitler sonucunda araç sürücüsü ve araç sahibine toplam 43 bin 241 TL para cezası uyguladı.

Kamyonet, uygulama noktasına çağrılan ve SRC ve E sınıfı sürücü belgesi olan başka bir sürücüye teslim edildi.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE TRAFİK EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN UYGULAMADA DURDURULAN KAMYONET SÜRÜCÜSÜ VE SAHİBİNE EKSİKLERİ NEDENİYLE TOPLAM 43 BİN 241 TL CEZA UYGULANDI