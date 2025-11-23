Manavgat'ta Korkutan Kaza: Kasksız Yolcu Kaldırıma Kıl Payı Vurmadı

Manavgat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı; 1 kişi yaralandı. Kasksız yolcu başını kaldırıma çarpmaktan son anda kurtuldu, kaza anı güvenlik kamerasında.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 10:32
Manavgat'ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Kaza yerinde yaşananlar

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi sınırlarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 4588 Sokak üzerinden Güllük Caddesi istikametine gitmekte olan S.K. idaresindeki 07 LJH 84 plakalı otomobil, 4592 Sokak kavşağına geldiğinde, Orhangazi Caddesi yönünde seyreden M.M.S. yönetimindeki 07 BUH 836 plakalı motosiklete yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen motosiklette yolcu olarak bulunan M.T.S., kasksız olması nedeniyle başını kaldırıma çarpmaktan son anda kurtuldu. Yaralanan genç, olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntüler güvenlik kamerasında

Kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde çarpışmanın ve motosikletin devrilmesinin anbean kaydedildiği belirtildi.

KAZA, ÇEVREDEKİ BİR İŞYERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA ANBEAN YANSIDI.

