Manavgat'ta Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

Manavgat Hisar Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Latif K.'ya 07 MAK 64 plakalı otomobil çarptı; başını asfalta vuran yayanın durumu ağır.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 09:54
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya otomobilin çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre kaza, Hisar Caddesi üzerinde gerçekleşti. Mustafa A. idaresindeki 07 MAK 64 plakalı otomobil, havuzlu kavşağa yaklaşık 50 metre mesafede yolun karşısına geçmekte olan Latif K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen ve başını asfalta vuran Latif K., olay yerindeki vatandaşların müdahalesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntüler ve Sağlık Durumu

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada yaralanan Latif K.'nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor