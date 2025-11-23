Manavgat'ta Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya otomobilin çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre kaza, Hisar Caddesi üzerinde gerçekleşti. Mustafa A. idaresindeki 07 MAK 64 plakalı otomobil, havuzlu kavşağa yaklaşık 50 metre mesafede yolun karşısına geçmekte olan Latif K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle düşen ve başını asfalta vuran Latif K., olay yerindeki vatandaşların müdahalesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntüler ve Sağlık Durumu

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada yaralanan Latif K.'nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

