Manavgat’ta Palmiyeye Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Kaza Detayları
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, refüjdeki palmiyeye çarptı ve sürücü yaralandı.
Kaza, Sarılar Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki Mustafa A. idaresindeki 07 AJG 58 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiyeye çarptı.
Kazada yaralanan Mustafa A., olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye götürüldü.
