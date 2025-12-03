Manavgat’ta Palmiyeye Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkarak refüjdeki palmiyeye çarpan 07 AJG 58 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa A. yaralandı, 112 ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 09:42
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:42
Manavgat’ta Palmiyeye Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Manavgat’ta Palmiyeye Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Kaza Detayları

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, refüjdeki palmiyeye çarptı ve sürücü yaralandı.

Kaza, Sarılar Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki Mustafa A. idaresindeki 07 AJG 58 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiyeye çarptı.

Kazada yaralanan Mustafa A., olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK REFÜJDEKİ PALMİYE AĞACINA ÇARPAN OTOMOBİL...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK REFÜJDEKİ PALMİYE AĞACINA ÇARPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK REFÜJDEKİ PALMİYE AĞACINA ÇARPAN OTOMOBİL...

İLGİLİ HABERLER

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'nin 'Kusursuz Kafe'si: 17 Down Sendromlu Çalışana İstihdam
2
Kazım Koyuncu paylaşımlarına mirasçılardan 50 bin TL telif talebi
3
Buldan'da İhramcı Devesi Dualarla Havudunu Kuşandı
4
Gaziantep’te Kur’an-ı Kerim’den Etkilenen Alman Mıchaela Ingrıd Scheıthauer Müslüman Oldu
5
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Özbekistan'da: Buhara'da Mezuniyet Törenine Katıldı
6
Şanlıurfa Haliliye'de Gıda Denetimi: 2 İş Yeri Mühürlendi
7
Afyonkarahisar'da Yoğun Sis Nedeniyle Kara Yolu Trafiğe Kapandı

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde