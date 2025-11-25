Manavgat'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı: Sürücü Yaralandı

Manavgat'ta seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobilin sürücüsü yaralandı; itfaiye yangını söndürdü, sürücü Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 11:14
H.K.'nin kullandığı 01 ADG 145 plakalı Hyundaı araç Sorgun Bulvarı'nda yandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, seyir halindeyken alev alan otomobil olay yarattı. Edinilen bilgiye göre, H.K. yönetimindeki 01 ADG 145 plakalı Hyundaı marka otomobil, Sorgun Mahallesi Acısu Caddesi üzerindeki akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra Sorgun Bulvarı'nda otogar istikametine seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı.

Yangın sırasında sürücü kendisini araçtan dışarı atarken, yangına ilk müdahaleyi yol kenarındaki market çalışanları yangın tüpüyle yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ekipleri yangını tamamen söndürüp soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın sonucu araç kullanılamaz hale gelirken, kendisini araçtan atan sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki müdahale sonrasında sürücü, yüz kısmı ve vücudunun çeşitli yerlerindeki 2. derece yanıklar ve hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili olarak yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.

