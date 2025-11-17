Manila'da 650 Binden Fazla Kişi: Sel Kontrolü Yolsuzluğu İddiaları Protestosu

Manila’da 650 binden fazla kişi, sel kontrolü projelerindeki yolsuzluk iddiaları üzerine hükümetten gerçek ve samimi soruşturma talep etti; protesto yarına kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 11:13
Manila'da 650 binden fazla kişi sokaklara döküldü

Filipinler'in başkenti Manila'da 650 binden fazla kişi, sel önleme projelerinde yolsuzluk yapıldığı iddialarının ardından sokaklara çıkarak hükümetten hesap sormasını istedi. Göstericiler, yetkililerin ve sorumluların adalet önüne çıkarılmasını talep etti.

Protestonun nedeni ve talepler

Başkentte düzenlenen gösteri, Iglesia Ni Cristo Kilisesi tarafından organize edildi. Katılımcıların çoğu, büyük altyapı projelerindeki usulsüzlüklere ilişkin yürütülen soruşturmaların etkisiz kaldığını belirterek hükümete çağrıda bulundu: "yolsuzluğa karışan kişileri korumadan gerçek ve samimi bir soruşturma yürütme". Protestonun yarına kadar devam edeceği bildirildi.

İddiaların içeriği

Yolsuzluk iddiaları, Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr.'ın Ağustos ayında sel kontrol projelerine ilişkin iç denetim sonuçlarını açıklamasıyla gündeme geldi. Denetim raporu, ciddi usulsüzlükleri ortaya koydu. İddialara göre, kamu işleri yetkilileri, büyük inşaat firmalarının yöneticileri ve bazı milletvekilleri, düşük kaliteli ya da bazı durumlarda hiç yapılmamış sel kontrol projeleri üzerinden haksız kazanç elde etti.

Hükümetin yanıtı

Başkan Marcos, sel kontrol tesislerine odaklanan altyapı projelerindeki iddia edilen yolsuzlukları soruşturmak üzere bir komisyon kurdu. Hükümet, hatalı projelerden sorumlu olanların Noel'den önce hapse gireceğini taahhüt etti ve soruşturmaların sonuçlarını yakından takip edeceğini açıkladı.

