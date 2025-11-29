Manisa Akhisar'da Tırla Çarpışma: Otomobildeki Karı-Koca Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu Zihni ve Saadet Başkan çiftinin hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 13:14
Kaza ve ilk tespitler

Manisa’nın Akhisar ilçesi Kapaklı Mahallesi yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 35 AIL 903 plakalı otomobil ile 35 BZN 389 plakalı tır çarpıştı. Kazada aynı araçta bulunan Zihni Başkan (64) ile eşi Saadet Başkan (64) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 07.33 sıralarında, Akhisar NATO tali yolundan Manisa istikametine dönüş yapan N.O. (48) yönetimindeki 35 BZN 389 plakalı tıra, Kapaklı–Akhisar yönünden gelen otomobilin çarpması sonucu meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar oluştu.

Müdahale ve soruşturma

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Zihni ve Saadet Başkan çiftinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bölge güvenlik çemberine alınarak kaza yerinde inceleme başlatıldı.

Tır sürücüsü N.O. (48), kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp Akhisar Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

