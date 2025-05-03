Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin Çözünebilir Balıkçı Ağı Projesi TEKNOFEST KKTC'de Birinci Oldu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin Çözünebilir Balıkçı Ağı Projesi Bakın Ne Başardı!

TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje Yarışması'nda, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öğrencileri büyük bir başarıya imza attı. Geliştirilen çözünebilir balıkçı ağı projesi, “Çevre ve Enerji Teknolojileri” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Projenin Farkı Ne?

Projenin mimarlarından Hakan Çevik, ağın tuzlu su ile etkileşime girdiğinde altı ay içerisinde doğal olarak erimeye başladığını belirtti. Bu teknoloji, denizlerin temizliği ve ekosistem sağlığı açısından büyük bir öneme sahip.

Ödül Töreni ve Gelecek Hedefleri

Ödül töreninde öğrenciler büyük bir sevinç yaşarken, projenin gelecekte daha geniş uygulama alanlarına ulaşmasını hedefliyorlar. Balıkçı ağı innovasyonu, deniz kirliliği ile mücadelede önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

MCBÜ öğrencilerinin bu başarılı projeleri, çevre dostu çözümler arayışında ümit verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC'de, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öğrencilerinin çözünebilir balıkçı ağı projesi, TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje Yarışması'nın "Çevre ve Enerji Teknolojileri" kategorisinde birincilik elde etti. MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, AA muhabirine projenin detaylarını anlattı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC'de, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öğrencilerinin çözünebilir balıkçı ağı projesi, TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje Yarışması'nın "Çevre ve Enerji Teknolojileri" kategorisinde birincilik elde etti. MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, AA muhabirine projenin detaylarını anlattı.