Manisa'da anne ve kızını boğarak öldürüp asansöre bırakmıştı! O cani sorguda her şeyi itiraf etti!

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Kocaçeşme Mahallesi'nde yaşanan trajik olayda, Devrim Güler ve kızı Doğa Etyemez'in asansörde bulunan cesetleri, apartman sakinleri tarafından keşfedildi. Yapılan inceleme sonucunda, anne ve kızının telle boğularak öldürüldüğü belirlendi. Soruşturma kapsamında katil zanlısı olarak Devrim Güler'in alt komşusu olan Atalay Yüksel tespit edildi.





Yüksel, olayın ardından kaçarak önce İzmir'e, oradan da Ankara'ya gitti. Ancak dün akşam Salihli'de yakalanarak gözaltına alındı. Yüksel'in ifadesinde, Devrim Güler ile ilişki yaşamak istediğini ancak kızı Doğa'nın bu durumu öğrenmesiyle aralarında bir tartışma çıktığını belirttiği öğrenildi.





Tartışmanın ardından evde gelişen olayda, Yüksel'in Doğa'yı telle boğarak öldürdüğünü, ardından eve gelen Devrim Güler'i de aynı şekilde öldürdüğünü itiraf ettiği ortaya çıktı. Cinayetlerin ardından cesetleri asansöre koyarak 4. kata gönderdiği bilgisi de ifadesinde yer aldı.





Anne ve kızının cenazesi, Kocaçeşme Camii'nde kılınan öğle namazının ardından toprağa verildi. Cenazede, yakınları büyük bir üzüntü içinde gözyaşlarına boğuldu.