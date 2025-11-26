Manisa'da Atık Pil Kampanyası: 1 Kg Pil Getirene Zeytin Fidanı

Manisa'da Atık Pilden Zeytin Fidanına Dönüşen Kampanya

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve TAP (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği) iş birliğiyle yürütülen Atık Pil Toplama Kampanyası tanıtıldı. Kampanya kapsamında 1 kilogram atık pil getiren vatandaşlara zeytin fidanı hediye edildi.

Tanıtım programı ve katılımcılar

Tanıtım, Fatih Sergi Salonu'nda yapıldı. Programa Burak Deste (Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri), Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) il ve ilçe yöneticileri katıldı.

Kampanyanın amacı ve uygulama

Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen kampanya, atık pillerin doğaya zarar vermeden güvenli şekilde toplanmasını hedefliyor. Toplanan piller, TAP tarafından çevreye zarar vermeden geri dönüşüm sürecine kazandırılacak.

Vatandaşların ilgisi ve örnek katılımlar

Çevre okullar ve Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerinde eğitim gören minik öğrenciler de kampanyaya katıldı. Çevreye duyarlı vatandaşlara gelecek nesiller için zeytin fidanı hediye edildi.

Besim Dutlulu programda şunları söyledi: "Bugün burada halkımızın çok büyük katılımı ile eski, atık pillerimizi topluyoruz. Atık piller hem toprağa hem de suya çok zarar veriyor. Manisa’mız, bu projeye önem veriyor. Halkımız, bu olayın ne kadar kritik olduğunun farkında. Manisa Büyükşehir Belediye olarak ilçe belediyelerimiz ile bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Hem projeye destek veren ilçe belediyelerimize hem de daire başkanlığımıza ve emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Manisa’da örnek bir proje gerçekleştirdik. Hem toprağımızı hem de suyumuzu pillerimizi geri dönüşüme kazandırarak kurtaracağız"

Recep Demirhan adlı katılımcı, "Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı 1 kilo pile 1 fidan kampanyasını internetten gördük. Fabrikada çalışan arkadaşlarımızın topladıkları 58 kilo pili toplama noktasına getirdik ve 58 fidan aldık. Bu kampanyayı başlatan başkanımıza teşekkür ederiz" dedi.

Hayal Vatan ise, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında atık pil toplama kampanyası başlatıldığını duyduk. Biz de topladığımız pilleri hem bahçemize ağaç olsun hem de atık piller değerlendirilsin diye kampanyaya katıldı. Bu tür kampanyaların devamını diliyorum" diye konuştu.

Ziraat Mühendisi Sultan Gemici şunları söyledi: "Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu atık pil toplama kampanyasına katıldım. Ziraat Mühendisiyim. Pillerin değerlendirilmesi kapsamında pilleri vererek zeytin fidanları alacağım ve bahçeme dikeceğim. Başkanımıza böyle bir icraat yaptıkları için teşekkür ediyorum. Doğaya zarar vermemek adına yıllardır pilleri biriktirir ve toplama noktalarına teslim ederim. Herkesten doğayı, çevreyi korumalarını istiyorum, doğanın bizim için bir nimet olduğunu unutmamalarını istiyorum"

Serkan Çevik (Soma’dan katılan): "Çocuklarımın ilkokul çağından beri biriktirmiş olduğu piller 96 kilogram geldi. Çevreye zarar vermemek için elimizden gelen tüm tedbirleri alıyoruz. Bu fidanları bahçemize ekeceğiz ve gelecek nesillere aktaracağız" dedi.

Kampanya, hem çevresel farkındalığı artırmayı hem de atık pillerin güvenli şekilde geri dönüşüme kazandırılmasını amaçlıyor. Toplanan piller TAP aracılığıyla işlenecek ve doğaya zarar vermeden değerlendirilecek.

