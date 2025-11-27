Manisa'da Kaldırımlar Vatandaşa Geri Veriliyor

Manisa Büyükşehir Zabıtası, işgalci tezgâh, tabela ve ürün sergilerini toplayarak Seyfettin Bey, Mustafa Kemal Paşa, İzmir Caddesi ve Sevgi yollarındaki kaldırımları halka açtı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 17:10
Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, şehir merkezinde kaldırım işgallerine yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Amaç, vatandaşların kaldırımları daha rahat ve güvenle kullanmasını sağlamak.

Denetim kapsamı ve uygulama

Denetimler, Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yürütüldü. Şikâyetlerin yoğunlaştığı Seyfettin Bey Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, İzmir Caddesi ve Sevgi yolları başta olmak üzere birçok noktada yaya geçişini engelleyen tezgâh, tabela, ürün sergileri ve reklam malzemeleri tek tek kontrol edildi.

Denetimlerden önce esnafa sözlü ve yazılı bilgilendirme yapıldı; 15 gün önce yapılan ihtar ve ikazlara uymayan esnafların, işgaliye sınırını aşan malzemeleri toplatıldı. 60 santimetre kuralına uymayan ilan, reklam panosu ve benzeri unsurlar ekiplerce alındı.

Yetkililerin açıklaması

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Bilgihan Hasturan, çalışmaların şehirde yaşam kalitesini artırma hedefiyle sürdüğünü vurguladı. Hasturan'ın açıklaması şu şekilde:

"Özellikle ÇÖZMER ile 153 numaraları telefon hattımıza gelen ihbarları değerlendirdik. Bu konuda en çok şikayetin geldiği, vatandaşımızın en çok şikayetçi olduğu konu, kaldırım işgalleri ve seyyar satıcılarla ilgiliydi. Bunun için de en çok ihbarın geldiği Seyfettin Bey Caddesi, Mustafa Kemal Paşa Caddesi, İzmir Caddesi ve Sevgi yollarıydı. Öncelikle 15 gün önce esnafı ihtar, ikaz, sözlü ve yazılı olarak uyardık. Uymayan esnafa yönelik bir çalışmamız oldu. Bu çalışmalarda 60 santimetre kuralına uymayanların, ilan, reklam panosu ve çeşitli unsurlarını topladık. Bundan sonra bu şekilde çalışacağımızı esnaflara söyledik. Vatandaşımız uygulamamızdan çok memnun. Manisa halkının kaldırımlarda ve sokakta, caddelerde rahat yürümesini istiyoruz. Biz de bu amaç doğrultusunda elimizden geldiği kadar canla başla çalışacağız. Çalışmalarımız artık gece ve gündüz devam edecek"

Vatandaş memnuniyeti ve devam eden çalışmalar

Denetimler sonrası vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirdi; birçok kişi kaldırımlarda aileleriyle yürümekte, pazar arabası ve bebek arabası geçirmekten kaynaklı zorluklar yaşadıklarını belirtti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerinin denetimlerinin hız kesmeden devam edeceği bildirildi.

