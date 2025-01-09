Manisa'da Kayıp Zihinsel Engelli İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yılbaşından beri haber alınamayan zihinsel engelli Hasan Vural (61) için arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Vural'ın ailesi, 1 Ocak'ta evinden ayrıldığını ve bir daha geri dönmediğini belirterek polise başvuruda bulundu.

Polis ve Jandarma Ekipleri Seferber Oldu