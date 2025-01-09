Manisa'da Kayıp Zihinsel Engelli İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 1 Ocak'tan beri kayıp olan zihinsel engelli Hasan Vural için arama çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 10:02
Manisa'da Kayıp Zihinsel Engelli İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Manisa'da Kayıp Zihinsel Engelli İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yılbaşından beri haber alınamayan zihinsel engelli Hasan Vural (61) için arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Vural'ın ailesi, 1 Ocak'ta evinden ayrıldığını ve bir daha geri dönmediğini belirterek polise başvuruda bulundu.

Polis ve Jandarma Ekipleri Seferber Oldu

Kayıp başvurusu üzerine polisi ve jandarma ekipleri arama çalışmalarına başladı. Hasan Vural'ın ağabeyi Mustafa Vural, kardeşinin zihinsel engelli olduğunu vurguladı. Kardeşinin en son Salihli Tren Garı

Vural ailesi, Hasan Vural’ın bir an önce bulunmasını beklerken, yetkililer kaybolan zihinsel engelli bireyin trajik bir olayla karşılaşmadığı umudunu taşıyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yılbaşından beri haber alınamayan zihinsel engelli kişinin...

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yılbaşından beri haber alınamayan zihinsel engelli kişinin bulunmasına çalışılıyor. Hasan Vural'ın ağabeyi Mustafa Vural, evinin önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yılbaşından beri haber alınamayan zihinsel engelli kişinin...

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yılbaşından beri haber alınamayan zihinsel engelli kişinin bulunmasına çalışılıyor. Hasan Vural'ın ağabeyi Mustafa Vural, evinin önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

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