Manisa'da Uzmanlardan 'Sanal Kumar' Uyarısı

Manisa’daki seminerde uzmanlar, sanal kumarın hızla yayılan yıkıcı bir bağımlılık olduğunu, toplum ve bireyler için ciddi riskler barındırdığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 10:40
Manisa’da düzenlenen bağımlılıkla mücadele seminerinde uzmanlar, sanal kumarın son yıllarda hızla yayılarak birey ve toplumu derinden etkileyen yıkıcı bir bağımlılığa dönüştüğünü vurguladı. Din görevlileri ve sağlık uzmanları, hem manevi hem tıbbi boyutlarıyla bağımlılıkla mücadele yollarını katılımcılarla paylaştı.

Seminerin Detayları

Manisa İl Müftülüğü ile Manisa İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen program, Manisa Dini İhtisas Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Programa merkez ve ilçe müftülüklerinde görev yapan 250 imam hatip ile müezzin-kayyım katıldı.

Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış konuşmasını yapan Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, bağımlılığın hem toplumsal hem de manevi yönleriyle ele alınması gerektiğini belirterek seminerde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Uzman Görüşleri: Manevi ve Tıbbi Yaklaşımlar

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Erdinçli, ayet ve hadisler ışığında bağımlılıkla mücadelede manevi ilkeleri anlattı. Dr. Erdinçli, Kur’an ve sünnette yer alan bağımlılık türlerinin birey ve toplumu ifsat ettiğini vurgulayarak, mücadelede toplumun her kesiminin sorumluluk taşıdığını söyledi.

Dr. Erdinçli, din görevlilerinin mahalle ve köylerde üstlenmesi gereken görevleri örneklerle aktardı ve özellikle son yıllarda artış gösteren sanal kumara dikkat çekti. Sunumunda şu ifadeyi kullandı: "Elimizdeki telefonlarla bile oynanabilen sanal kumar, kesinlikle masum bir oyun değildir".

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü Uzman Doktor Tuğba Kocabaş, bağımlılığın tıbbi boyutlarını aktarırken, İl Sağlık Müdürlüğü Uzman Psikolog Serkan Bozkurt ise bağımlıya yaklaşım ve iletişim yöntemleri üzerine katılımcılara rehberlik etti.

YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı Büşra Çiftçi, YEDAM modelini anlatarak bağımlılıkla mücadelede kullanılan destek süreçlerini ve uygulamaları tanıttı.

Kapanış

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği seminer, sunumların ardından yapılan teşekkür konuşmalarıyla sona erdi.

