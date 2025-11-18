Manisa İnsan Hakları Kurulu'ndan Lösemili Çocuklar İçin Kan Bağışı Çağrısı

Manisa İl İnsan Hakları Kurulu, ilik nakli bekleyen 5 yaşındaki Efe Leo Çıraklar ve tüm lösemili çocuklar için 18-35 yaş arası sağlıklı herkesi kan bağışına davet etti.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:37
Manisa İnsan Hakları Kurulu'ndan Lösemili Çocuklar İçin Kan Bağışı Çağrısı

Manisa İnsan Hakları Kurulu'ndan lösemili çocuklar için çağrı

Manisa İl İnsan Hakları Kurulu üyeleri, geçen ay lösemi tanısı konulan ve Ankara'da tedaviye alınan 5 yaşındaki Efe Leo Çıraklar başta olmak üzere tüm lösemili çocuklar için kamuoyuna çağrı yaptı.

Toplantı ve farkındalık çağrısı

Manisa Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Toplantısı, kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda insan haklarına yönelik çalışmalar ele alınırken, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında ilik nakli bekleyen hastalara destek olma çağrısı öne çıktı.

Kimler nasıl katkı sağlayabilir?

Kurul üyeleri, ilik nakli için donör olmak isteyenlerin doğrudan kan merkezlerine başvurabileceğini belirtti. Açıklamada, 18-35 yaş arası sağlıklı kişilerin sadece 3 tüp kan vererek tanı almış çocuklara umut olabileceği vurgulandı.

Kurul, yaşam hakkının en kutsal haklardan biri olduğuna dikkat çekerek, Manisalıları ve kentte bulunan herkesi lösemili çocuklara destek vermeye çağırdı.

MANİSA'DA GEÇEN AY LÖSEMİ TANISI KONULAN VE ANKARA'DA TEDAVİYE ALINAN 5 YAŞINDAKİ EFE LEO ÇIRAKLAR...

MANİSA'DA GEÇEN AY LÖSEMİ TANISI KONULAN VE ANKARA'DA TEDAVİYE ALINAN 5 YAŞINDAKİ EFE LEO ÇIRAKLAR VE TÜM LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN MANİSA İL İNSAN HAKLARI KURULU ÜYELERİ, İLİK NAKLİ BEKLEYEN TÜM LÖSEMİ HASTALARI İÇİN 18-35 YAŞ ARASI HERKESİ KAN VERMEYE DAVET ETTİ.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konyaaltı Karavan Park: Yazın 8 Bin, Kışın da Doluluk Devam Ediyor
2
Göktaş: Engelli Hakları Eylem Planı ile Sosyal Devlet Vizyonunu Güçlendiriyoruz
3
L’Oréal Türkiye’den 'Tabuları Yıkalım' Serisi: Menopoz ve Andropoz Farkındalığı
4
Hacılar ile Hadii Kardeşliği Resmileşti: Kardeş Şehir Protokolü Süresiz Uzatıldı
5
Gazbeton Sanatı: Timur Tekbaş'ın Özgün Rölyefleri
6
MSB: İran Hudut Hattında 3 Çuvalda 81.133 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi
7
Kahramanmaraş'ta motosikletli çiftin kask kamerasına yansıyan kaza

İlker Ayrık'la Çifte Milyon ne zaman başlayacak? Hangi kanalda?

2026 Emekli ve Memur Zammı: Ocakta Garanti Oran ve Seyyanen İddiası

Survivor 2026 Ünlüler All Star: Meryem Boz Kadroya Katıldı

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları