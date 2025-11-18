Manisa İnsan Hakları Kurulu'ndan Lösemili Çocuklar İçin Kan Bağışı Çağrısı

Manisa İnsan Hakları Kurulu'ndan lösemili çocuklar için çağrı

Manisa İl İnsan Hakları Kurulu üyeleri, geçen ay lösemi tanısı konulan ve Ankara'da tedaviye alınan 5 yaşındaki Efe Leo Çıraklar başta olmak üzere tüm lösemili çocuklar için kamuoyuna çağrı yaptı.

Toplantı ve farkındalık çağrısı

Manisa Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Toplantısı, kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda insan haklarına yönelik çalışmalar ele alınırken, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında ilik nakli bekleyen hastalara destek olma çağrısı öne çıktı.

Kimler nasıl katkı sağlayabilir?

Kurul üyeleri, ilik nakli için donör olmak isteyenlerin doğrudan kan merkezlerine başvurabileceğini belirtti. Açıklamada, 18-35 yaş arası sağlıklı kişilerin sadece 3 tüp kan vererek tanı almış çocuklara umut olabileceği vurgulandı.

Kurul, yaşam hakkının en kutsal haklardan biri olduğuna dikkat çekerek, Manisalıları ve kentte bulunan herkesi lösemili çocuklara destek vermeye çağırdı.

