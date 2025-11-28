Manisa Merkezli 8 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 23 Gözaltı, 5 Tutuklama

Manisa merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı; 5 kişi tutuklandı, hesaplarda 600 milyon TL işlem tespit edildi.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 23:51
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 23:51
Manisa Merkezli 8 İlde Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 23 Gözaltı, 5 Tutuklama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Manisa merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda çok sayıda hesap ve kripto cüzdan incelendi.

Operasyon ve inceleme

Emniyet ekipleri, 7258 SKM, TCK 220, TCK 282 ve 6136 SKM suçlarına yönelik yürüttükleri çalışmada yasa dışı bahis yapılanmasının faaliyetlerinde kullanılan 420 banka/elektronik para hesabı ile 16 kripto cüzdan üzerinde detaylı inceleme ve analiz yaptı. Yapılan çalışmalarda suç örgütü içerisinde farklı konumlarda görev alan şüphelilerin hesaplarında 600 milyon TL işlem hacmi olduğu belirlendi.

Gözaltılar ve adli süreç

25 Kasım günü Manisa merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 23 şüpheli yakalanırken, yurt dışında bulunan 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 49 banka/elektronik para hesabı ile 8 kripto para cüzdanına el konulduğu ve bloke işlemi uygulandığı açıklandı.

28 Kasım 2025 günü mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6’sı ifade sonrası serbest bırakılırken, 12 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5 şüpheli ise tutuklandı.

Emniyetin açıklaması

Manisa Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğini duyurdu.

