Manisa (Salihli) At Arabası Operasyonu: 2 Araç Trafikten Men Edildi

Salihli'de polis ve zabıta ortak operasyonuyla hurda toplayan 2 at arabasına UKOME kararına istinaden el konulup trafikten men edildi; vatandaşlar 112'yi aramaya çağrıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 17:03
Güvenlik kameraları kayıtları üzerine ortak müdahale

Manisa’nın Salihli ilçesinde, yerel güvenliği sağlamak amacıyla Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ortak bir operasyon düzenledi. Operasyon, güvenlik kameralarına yansıyan at arabasıyla hurda toplama görüntüleri üzerine başlatıldı.

Yapılan çalışma sonucunda hurda toplayan 2 at arabası tespit edilerek durduruldu. Yakalanan araçlara, ilgili karar gereği UKOME kararı çerçevesinde el konuldu ve araçlar trafikten men edildi.

Yetkililer, vatandaşlardan ilçe merkezinde at arabası ile hurda toplayan kişileri gördüklerinde 112 Acil Çağrı Merkezinı arayarak bildirmelerini istedi. Kamu güvenliği ve düzeninin korunmasına yönelik denetimlerin süreceği bildirildi.

