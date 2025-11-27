Manisa Turizm Master Planı Hazırlanıyor: İlk Toplantılar Yapıldı

Manisa Turizm Master Planı Hazırlanıyor

Manisa’nın tarihi, kültürel ve doğal değerlerini turizmde daha görünür kılmayı amaçlayan Turizm Master Planı için ilk değerlendirme toplantıları gerçekleştirildi. Çalışma, şehirdeki turizm potansiyelini koruma, geliştirme ve sürdürülebilir bir anlayışla geleceğe taşıma hedefiyle başlatıldı.

Toplantı ve çalışma ekibi

Plan hazırlıkları, Manisa Valiliği koordinasyonunda ve Zafer Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yürütülüyor. Vali Vahdettin Özkan başkanlığında gerçekleştirilen Turizm Master Planı Toplantısı, Polisevinde yapıldı. Farklı kurum ve kuruluşlardan uzman personelin görevlendirilmesiyle oluşturulan çalışma ekibi, kentin turizm potansiyelini geliştirmeye yönelik kapsamlı bir plan hazırlamak üzere ilk değerlendirmelerini tamamladı. Gün boyu süren toplantılarda 12 ayrı tema altında oturumlar düzenlenerek görüş, öneri ve proje fikirleri masaya yatırıldı.

Hedefler ve yaklaşım

Vali Vahdettin Özkan, Manisa’nın kültürel, tarihi ve doğal değerlerinin sürdürülebilir bir anlayışla turizme kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Vali Özkan ayrıca, Manisa için ulusal ve bölgesel kalkınma planlarına uygun, ülkemizdeki ve dünyadaki turizm hedefleri ve trendleri ile oluşan değişikliklerin referans alınarak, sayısal ve ölçülebilir turizm hedefleri çerçevesinde, sürdürülebilirlik ve rekabetçilik odaklı, makro düzeyde bir turizm planı hazırlamak için çalışıldığını ifade etti.

"Şehrimiz sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleri, tarihi mirası ve kültürel değerleri ile turizmin farklı alanlarında güçlü bir potansiyele sahiptir. Bugün başlattığımız Turizm Master Planı, bu potansiyelin korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir şekilde geleceğe taşınması için kritik öneme sahiptir. Tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde, Manisa’nın turizm gelirini artıracak, marka değerini yükseltecek ve şehrimizi ulusal-uluslararası ölçekte daha görünür kılacak stratejiler geliştirmeye devam edeceğiz"

Beklenen sonuçlar ve strateji başlıkları

Toplantılarda, turizmden alınacak payın artırılmasına yönelik somut proje fikirleri değerlendirildi. Çalışmanın sonunda önerilecek projelerin hayata geçirilmesiyle hedeflenen başlıca sonuçlar şunlar:

- Bölgeyi ziyaret eden kişi sayısının artırılması

- Konaklama tesislerinin doluluk oranının ve ortalama geceleme süresinin yükseltilmesi

- 4 ve 5 yıldızlı otel sayısının artırılması

- Alternatif turizm projelerinin geliştirilmesi

- Kültürel değerlerin turizme kazandırılmasına yönelik yatırımların artması

Hazırlanmakta olan Manisa Turizm Master Planı; ulusal ve bölgesel kalkınma planlarına uyumlu, sürdürülebilirlik ve rekabetçilik temelli bir turizm yol haritası oluşturmayı amaçlıyor. Çalışma kapsamında turist sayısı ve turizm geliri hedeflerinin belirlenmesi, atıl kapasitenin değerlendirilmesi ve kapasite artırımı stratejilerinin geliştirilmesi, farklı turizm türlerine yönelik strateji oluşturulması, rakip şehir analizleri, ulaştırma, dijital tanıtım ve pazarlama stratejilerinin belirlenmesi ile ilde etkili bir turizm yönetim sistemi model önerilerinin geliştirilmesi planlanıyor.

