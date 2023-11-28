Mansur Yavaş ve Melih Gökçek Davasında Gelişme: Mahkemeden Tahliye Kararı Çıktı!

Mansur Yavaş, 31 Mart 2019 tarihindeki yerel seçimlerin ardından göreve gelir gelmez, Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığıyla Melih Gökçek dönemini incelettirdi. Belediye avukatları, Teftiş Kurulu’nun yaptığı tespitler üzerine Melih Gökçek ve dönemin bürokratları hakkında bugüne kadar 100’e yakın suç duyurusunda bulundu. Görevi kötüye kullanma, görevi ihmal, ihaleye fesat karıştırma, kamuyu zarara uğratma gibi suçlardan işlem yapılması istendi. Yargıya taşınan konular arasında Ankapark, helikopter kiralanmasındaki usulsüzlük, Belbeton A.Ş.'nin özelleştirilmesi, hafriyat gelirlerinin Osmanlıspor’a devri, süs bitkisi ihalelerinde belediyenin zarara uğratılması iddiaları başı çekti. Gökçek hakkında yapılan 40 suç duyurusu dilekçesindeki toplam “yolsuzluk iddiası” 3 milyar TL olarak açıklandı.





Dikmen’deki Dubleks Konutlar ABB'ye Tescil Edilecek

Mansur Yavaş'ın başlattığı davaların bir diğeri, Melih Gökçek'in Dikmen'deki dubleks konutlarıyla ilgiliydi. 2017 yılında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevde bulunan Gökçek, belediye lojmanı olarak kullandığı konutların satış ihalelerini düzenledi. Ancak yasalara göre, belediye başkanları ve yakınlarının "görevden ayrıldıktan sonra üç yıl içinde ihalelere katılamayacağı" açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, ihaleleri Gökçek'in eşi Nevin Gökçek ve avukatları Fatih Atalay ile Salih Çelen iş birliğiyle kazandı. Gökçek, görevinden ayrıldıktan sonra konutları iki ay içinde boşaltması gerektiği halde, satış işlemi Gökçek'in hala konutlarda oturduğu bir dönemde gerçekleşti.

Mahkeme Kararı Belli Oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği, kamuya ait konutların usulsüz bir şekilde satıldığı iddiasıyla dava açtı. Davada, konutların ihale sürecindeki usulsüzlüklerin yanı sıra eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in projeye aykırı olarak yaptırdığı ve ihale bedelini etkileyecek olan havuzun değerlendirilmediği belirtildi. Yerel mahkemenin aldığı karara yapılan itiraz, Ankara Büyükşehir Belediye yönetimi tarafından kabul edildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, satın alma işleminin usulsüz olduğuna ve Gökçek'in halen konut ve ofis olarak kullandığı taşınmazların Ankara Büyükşehir Belediyesi adına tesciline karar verdi. Bu kararla birlikte, 2018 yılında 7 milyon 900 bin TL'ye satılan dört adet dubleks konut tekrar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetine geçti. Melih Gökçek, ikamet ettiği Dikmen'deki evden tahliye edilecek.