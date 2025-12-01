Maraş Çöreği AB'de Coğrafi İşaretle Tescillendi

Maraş Çöreği, 1 Aralık 2025'te AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak coğrafi işaretle tescillendi; Kahramanmaraş'ın AB tescilli üçüncü ürünü oldu.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 12:03
Maraş Çöreği AB'de Coğrafi İşaretle Tescillendi

Maraş Çöreği AB'de Coğrafi İşaretle Tescillendi

Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetlerinden Maraş Çöreği, Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin yöresel lezzetleri ve geleneksel el sanatlarını ulusal ve uluslararası alanda görünür kılmak amacıyla sürdürdüğü tescil çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Çağlayancerit Cevizi ve Maraş Tarhanası’nın ardından, Maraş Çöreği de Avrupa Birliği nezdinde tescillenerek şehrin önemli gastronomi ürünlerinden biri olarak koruma altına alındı.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2018 yılında coğrafi işaret tescili verilen Maraş Çöreği, 1 Aralık 2025 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak Avrupa Birliği düzeyinde de resmiyet kazandı. Böylece Maraş Çöreği, Kahramanmaraş’ın Avrupa Birliği nezdindeki üçüncü coğrafi işaretli ürünü oldu.

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği iş birliğiyle yürütülen tescil süreciyle Maraş Çöreği’nin üretim metodu, kalite standartları ve geleneksel özellikleri uluslararası alanda korunmaya başlandı.

Tescil Süreci ve Amaç

Büyükşehir Belediyesi, şehrin yöresel lezzetleri ve el sanatlarını hem ulusal hem de uluslararası platformlarda tescilleyerek korumayı, tanıtmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Başkan Fırat Görgel'in Açıklaması

Fırat Görgel şunları söyledi: "Şehrimizin kadim mutfak kültürü ve yöresel değerlerini uluslararası arenada hak ettiği noktaya taşımak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda, Maraş Tarhanası ve Çağlayancerit Cevizi’nin ardından Maraş Çöreği’mizin de Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenmesi bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu tescil, sadece bir ürünün değil, Kahramanmaraş’ın kültürel mirasının, emeğinin ve ustalık geleneğinin Avrupa tarafından tanınması anlamına geliyor. Aynı zamanda yerel üreticimizin el emeğiyle ortaya koyduğu bu değerli ürünün uluslararası pazarda daha güçlü bir şekilde yer almasının da önünü açıyor. Bizler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin tüm yöresel lezzetleri ve geleneksel el sanatları için hem ulusal hem de Avrupa Birliği düzeyinde tescil süreçlerini sürdürüyoruz. Amacımız; şehrimizin eşsiz mirasını korumak, dünyaya tanıtmak ve gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak. Emeği geçen tüm kurumlarımıza, esnafımıza ve üreticilerimize gönülden teşekkür ediyorum"

KAHRAMANMARAŞ'IN YÖRESEL LEZZETLERİNDEN MARAŞ ÇÖREĞİ'NİN AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN TESCİL...

KAHRAMANMARAŞ'IN YÖRESEL LEZZETLERİNDEN MARAŞ ÇÖREĞİ'NİN AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN TESCİL EDİLDİ

KAHRAMANMARAŞ'IN YÖRESEL LEZZETLERİNDEN MARAŞ ÇÖREĞİ'NİN AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN TESCİL...

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Melikgazi'de Kentsel Dönüşüm 8 Bölgeyle Yeni Yüzüne Kavuşuyor
2
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1'i Kadın 2 Kişi Gözaltında
3
Çemişgezek–Elazığ Feribotlarında Kış Saati Düzenlemesi
4
Prof. Dr. Turan Yazgan 13. yılında anıldı
5
Samsun'da Trafik Rahatlayacak: Batı ve Doğu Çevre Yolu
6
Talas Havacılık Kulübü, Model Uçakla 100 Kilometre Hedefliyor
7
Kemer'de Zabıta Restoran ve Kafe Denetimi

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?

Mehmet Ali Ağca kimdir? Abdi İpekçi cinayeti ve Papa suikastı

11. Yargı Paketi TBMM'ye Sunuldu: İnfaz Düzenlemesi, Kovid İzni ve Trafik Magandalarına Hapis

GSS Affı: 11. Yargı Paketi ile Prim Borçları Silinecek

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL